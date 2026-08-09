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Andrés Gómez é cortado minutos antes da partida entre Bahia e Vasco

Jogador sentiu dores no pé esquerdo durante o aquecimento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 15:58
Atualizado há 3 horas
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Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil
Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco teve uma mudança na escalação divulgada inicialmente para enfrentar o Bahia. Andrés Gómez sentiu dores no pé esquerdo durante o aquecimento, passou por testes no gramado, mas acabou vetado pela comissão técnica.

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Com isso, David, camisa 7, será titular no ataque ao lado de Adson e Brenner. Outra novidade está no banco de reservas: o goleiro Pablo, número 37, será relacionado para a partida.

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Dessa forma, o Vasco inicia o confronto com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, David e Brenner.

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Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín
Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: JAIME SALDARRIAGA/AFP)

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✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

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