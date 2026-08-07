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Vasco encaminha saída em definitivo de JP para clube de Portugal

Meia de 21 anos está em negociação com o Casa Pia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 15:20
Atualizado há 15 horas
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JP antes da partida entre Vasco e Barracas Central
JP antes da partida entre Vasco e Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está próximo de acertar a saída do meia JP. O clube carioca negocia os últimos detalhes da transferência do jogador de 21 anos para o Casa Pia, de Portugal. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Lance!.

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Formado nas categorias de base do Vasco, JP nasceu em Goiânia e chegou ao clube em 2019, após deixar o Goiás. O meia fez sua estreia entre os profissionais em 2024, mas não conseguiu conquistar espaço na equipe principal.

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JP em treino da pré-temporada do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Na temporada seguinte, o jogador foi emprestado ao Avaí, onde ganhou mais minutos e teve participação importante. Ao todo, disputou 28 partidas pelo clube catarinense, marcou cinco gols e deu uma assistência.

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De volta ao Vasco, JP passou a ser considerado uma opção para o meio-campo do elenco. No entanto, novamente não conseguiu se firmar no elenco e agora está próximo de ser negociado em definitivo com o Casa Pia.

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A saída de JP faz parte de um movimento do Vasco para enxugar o elenco. O Lance! apurou que outras negociações envolvendo jogadores do grupo devem acontecer nos próximos dias, com o objetivo de abrir espaço para a chegada de novos reforços.

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