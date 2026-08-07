Mauro Cezar critica contratações do Vasco: 'Vergonha' Cruz-Maltino acertou a chegada de Facundo Colídio nesta sexta-feira (7)

O Vasco está ativo no mercado de transferências e acertou, nesta sexta-feira (7), a contratação de Facundo Colidio, do River Plate. O jornalista Mauro Cezar criticou a postura do Cruz-Maltino enquanto está em recuperação judicial em live na "UOL".

- Eu queria falar também sobre o Vasco. O que acontece no Vasco não dá para passar sem falar nada. Legal, classificou, mereceu. O Fluminense teve até uma chance no segundo tempo, ali no começo, de conseguir até o empate. Voltou melhor, mas acabou perdendo 3x1. O Vasco mereceu a vitória. A torcida foi o maior número dos dois jogos. Mas o Vasco segue contratando à rodo, e o Vasco é um clube em recuperação judicial, gente. Isso é uma vergonha no futebol brasileiro - criticou o jornalista.

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Em negociação avançada para vender a SAF, o Vasco encaminhou a contratação de Colídio, do River, e negocia com Nelson Deossa, do Real Bétis, e Santiago Sosa, do Racing.

Vasco acerta a contratação de Facundo Colidio

O Vasco acertou a contratação do atacante Facundo Colidio, de 26 anos, que pertencia ao River Plate. O argentino desembarcou na manhã desta sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruz-Maltino. Jogador vai vestir a camisa número 9 do Cruz-Maltino.

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O Gigante desembolsará cerca de 4,5 milhões de dólares (R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O clube carioca ainda terá a possibilidade de adquirir os outros 50% do passe de Colidio por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões), mediante o cumprimento de metas estabelecidas no contrato. A informação sobre o acerto foi publicada primeiramente pelo UOL.

Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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