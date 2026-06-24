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Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada

Presidente do associativo revelou estar surpreso e indignado com a decisção

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 07:51
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Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
Pedrinho é o presidente do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Horas após ser afastado do Conselho de Administração da SAF do Vasco por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Pedrinho se pronunciou por meio das redes sociais do Vasco Associativo nesta terça-feira (24). Em carta aberta direcionada aos torcedores, o presidente do clube associativo afirmou estar indignado com a medida e alegou que a negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia estava prestes a ser anunciada.

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    Veja na íntegra o pronunciamento do presidente Pedrinho:

    "Ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco e que pode custar caro ao futuro do clube.

    Preciso falar com o torcedor vascaíno porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade.

    Há meses um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir.

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    Estou indignado.

    Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia que estava prestes a ser anunciada, as sombras sabotaram o clube.

    Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar."

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    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
    Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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    Entenda o afastamento de Pedrinho da SAF do Vasco

    A manifestação ocorre após a juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinar o afastamento de Pedrinho, Christiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da SAF do Vasco. A decisão foi tomada em tutela cautelar antecedente apresentada pela 777 Carioca e teve como base apontamentos realizados pelo Conselho Fiscal da empresa. Com a decisão, Pedrinho permanece na presidência do Vasco associativo, mas perde os poderes de gestão da SAF.

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    A magistrada também nomeou a advogada Samantha Longo como administradora provisória da SAF. Além disso, determinou que qualquer negociação envolvendo a venda da empresa deverá contar com a participação da 777 Carioca, bem como com autorização do Tribunal Arbitral e da própria Justiça do Rio de Janeiro.

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    Em seu pronunciamento, Pedrinho vinculou diretamente o afastamento ao processo de venda da SAF e defendeu a continuidade das tratativas com Marcos Lamacchia, apontado como principal interessado na aquisição do controle da empresa.

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