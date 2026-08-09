Pedro Emanuel comenta situação do Vasco no Brasileirão: 'Não estamos num momento fácil' Técnico também elogiou o esforço da equipe no empate com o Bahia

Após o empate entre Vasco e Bahia na tarde deste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel avaliou o desempenho da equipe e destacou o esforço dos jogadores diante da sequência de partidas. O treinador também reconheceu o momento delicado vivido pelo Cruz-Maltino na competição.

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Pedro Emanuel ressaltou a capacidade do Vasco de competir fora de casa contra uma equipe que costuma ser forte atuando em seus domínios. Além disso, chamou atenção para o desgaste físico e mental provocado pela sequência de jogos.

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- Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegamos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e temos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos. Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo - afirmou.

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Thiago Mendes na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Marcio Roberto/Ag. F8/Folhapress)

Com o resultado, o Vasco chegou aos 22 pontos em 21 partidas e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 18ª colocação. Diante do cenário, Pedro Emanuel reconheceu que a equipe precisa apresentar mais para conseguir deixar as últimas posições da tabela.

- Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho, com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo.

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O empate em Salvador manteve o Vasco no Z-4, mas também marcou mais uma partida em que a equipe conseguiu competir diante de um adversário que está na parte de cima da tabela. Agora, o Cruz-Maltino volta suas atenções para o confronto contra o Olimpia, na quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Sul-Americana.

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