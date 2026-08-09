Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pedro Emanuel comenta situação do Vasco no Brasileirão: 'Não estamos num momento fácil'

Técnico também elogiou o esforço da equipe no empate com o Bahia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 19:25
Favorite o Lance! no Google
Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco
Pedro Emanuel no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Após o empate entre Vasco e Bahia na tarde deste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel avaliou o desempenho da equipe e destacou o esforço dos jogadores diante da sequência de partidas. O treinador também reconheceu o momento delicado vivido pelo Cruz-Maltino na competição.

➡️ Dê suas notas: Vasco e Bahia ficam no empate na Arena Fonte Nova

Pedro Emanuel ressaltou a capacidade do Vasco de competir fora de casa contra uma equipe que costuma ser forte atuando em seus domínios. Além disso, chamou atenção para o desgaste físico e mental provocado pela sequência de jogos.

continua após a publicidade

- Um grande orgulho pelo esforço da equipe. Todos os jogadores, quem joga de início e quem entra. É fundamental termos essa energia. Chegamos aqui à Fonte Nova, onde o Bahia controla os seus jogos, e temos a capacidade de jogar, além do desgaste físico e mental dessa maratona de jogos. Nos últimos 11 dias, tivemos três jogos. Eles tiveram apenas um. Por isso, isso revela bem o orgulho do trabalho deste grupo - afirmou.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Thiago Mendes na partida entre Vasco e Bahia
Thiago Mendes na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Marcio Roberto/Ag. F8/Folhapress)

Com o resultado, o Vasco chegou aos 22 pontos em 21 partidas e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ocupando a 18ª colocação. Diante do cenário, Pedro Emanuel reconheceu que a equipe precisa apresentar mais para conseguir deixar as últimas posições da tabela.

- Não estamos num momento fácil neste campeonato, temos que demonstrar mais pela grandeza que temos. Com esta qualidade no trabalho, com e sem bola, os resultados vão aparecer naturalmente. Quero ressaltar o fato desse compromisso em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O empate em Salvador manteve o Vasco no Z-4, mas também marcou mais uma partida em que a equipe conseguiu competir diante de um adversário que está na parte de cima da tabela. Agora, o Cruz-Maltino volta suas atenções para o confronto contra o Olimpia, na quinta-feira (13), pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Paulo Henrique na partida entre Vasco e Bahia

Futebol Nacional

Dê suas notas: Vasco e Bahia ficam no empate na Arena Fonte Nova

Há 1 hora
Vasco e Bahia se enfrentaram neste domingo (9) na Arena Fonte Nova

Futebol Nacional

Em jogo com quatro gols anulados, Vasco e Bahia ficam no empate

Há 1 hora
Andres Gómez em ação pelo Vasco na Copa do Brasil

Vasco

Andrés Gómez é cortado minutos antes da partida entre Bahia e Vasco

Há 3 horas
Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín

Vasco

Vasco está definido para enfrentar o Bahia; veja a escalação

Há 4 horas
Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo

Fora de Campo

Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Há 9 horas
Jogadores do Vasco comemoram classificação do Cruz-Maltino contra o Fluminense na Copa do Brasil

Vasco

Após sucesso nas Copas, Vasco precisa quebrar tabu contra o Bahia para reagir no Brasileiro

Há 12 horas
Mais LANCE!
Bola atinge a rede em jogo entre Palmeiras e Ceará no Brasileirão

Dia dos Pais: as maiores 'paternidades' entre o G-12 do futebol brasileiro

Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

Após Sosa e Colidio, qual a prioridade do Vasco no mercado de transferências?

Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão

Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Jair, Paulo Henrique e Tchê Tchê durante treino do Vasco

Vasco chama atenção pela evolução física após pausa para a Copa do Mundo

Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco

Versatilidade de Colidio abre possibilidades para Pedro Emanuel no Vasco

Léo Jacó na assinatura de contrato com o Santa Clara

Ex-Vasco, Léo Jacó acerta com clube de Portugal

Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo

Mercado do Vasco: atualizações sobre Deossa, Brian Rodríguez, John Mercado e Jhon Córdoba

Facundo Colidio durante desembaque no aeroproto para chegar ao Vasco

Bastidores: Colidio é visto como segundo atacante pelo Vasco

Santiago Sosa comemora seu gol no jogo do Racing contra o Botafogo pela Sul-Americana

Sosa desembarca domingo no Rio para realizar exames e assinar com o Vasco

Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Mauro Cezar critica contratações do Vasco: 'Vergonha'

Santiago Sosa comemora gol com o Racing

Vasco e Racing se acertam, e Sosa deve viajar para o Rio nos próximos dias

JP antes da partida entre Vasco e Barracas Central

Vasco encaminha saída em definitivo de JP para clube de Portugal

Projeto da reforma do CT Moacyr Barbosa

Lamacchia e Pedrinho apresentam projeto para novo CT do Vasco