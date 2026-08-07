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Mercado do Vasco: atualizações sobre Deossa, Brian Rodríguez, John Mercado e Jhon Córdoba

Após três reforços, Cruz-Maltino busca mais nomes no mercado

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 19:44
Atualizado há 2 minutos
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Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo
Brian Rodríguez pelo Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Uruguai)

O Vasco segue ativo no mercado da bola em busca de novos reforços para o elenco comandado por Pedro Emanuel. Com as chegadas do volante Santiago Sosa e do atacante Facundo Colidio, além do lateral-esquerdo Paulinho, o Cruz-Maltino chegou a três contratações nesta janela de transferências. Ainda assim, a diretoria mantém conversas e monitora alternativas para fortalecer o grupo.

O Lance! apurou a situação de alguns jogadores que foram especulados ou negociados com o Vasco recentemente. Entre eles estão Nelson Deossa, do Real Betis, Brian Rodríguez, do América-MEX, John Mercado, do Sparta Praga, e Jhon Córdoba, do Krasnodar.

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Nelson Deossa (Meia/volante - Real Bétis)

A situação de Nelson Deossa é a que ainda apresenta possibilidade de avanço, embora o cenário atualmente seja menos otimista para o Vasco. O colombiano, que pertence ao Real Betis, esteve muito próximo de reforçar o Cruz-Maltino antes da liminar que afastou o presidente Pedrinho.

O processo, porém, acabou desacelerando a negociação. Enquanto isso, Deossa ganhou espaço e passou a ter boas atuações pelo clube espanhol, o que tornou a operação mais complicada.

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Neste momento, a decisão está nas mãos do jogador. O Vasco ainda mantém a possibilidade de contratar o meia, mas já conversa com outros nomes para a posição diante da dificuldade para concluir o negócio.

Deossa em ação pelo Real Bétis
Deossa em ação pelo Real Bétis (Foto: Reprodução Instagram Deossa)

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Brian Rodríguez (Ponta - Club América)

Brian Rodríguez é um sonho antigo da diretoria do Vasco. O clube tentou a contratação do atacante uruguaio no início de 2025 e, desde então, mantém o jogador no radar.

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A apuração do Lance! indica que o Cruz-Maltino continua monitorando a situação do atleta, mas os valores envolvidos são considerados altos. Por isso, neste momento, é improvável que uma negociação avance.

Brian Rodríguez pelo América-MEX
Brian Rodríguez pelo América-MEX (Foto: Reprodução)

John Mercado (Ponta - Sparta Praga)

O Vasco chegou a apresentar uma proposta por John Mercado, ponta do Sparta Praga, mas recebeu uma resposta negativa do clube da República Tcheca.

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Diante da recusa, as conversas esfriaram. O Cruz-Maltino segue avaliando o mercado e já busca outras alternativas para reforçar o setor ofensivo.

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Jhon Córdoba (Centroavante - Krasnodar)

Outro nome consultado pelo Vasco foi Jhon Córdoba, centroavante do Krasnodar. O clube carioca fez uma sondagem pelo atacante colombiano, mas a negociação não avançou.

Córdoba é um dos principais jogadores do time russo, que não demonstrou disposição para facilitar uma eventual saída. Dessa forma, o Vasco não conseguiu evoluir nas tratativas pelo centroavante.

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