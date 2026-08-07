Vasco e Racing se acertam, e Sosa deve viajar para o Rio nos próximos dias
Volante já havia se despedido de companheiros e agora aguarda viagem para assinar com o Cruz-Maltino
Vasco e Racing chegaram a um acordo pelos últimos detalhes da contratação em definitivo de Santiago Sosa. Após dias de negociação envolvendo as cláusulas de pagamento, os clubes finalmente concluíram o acerto, e o volante de 27 anos deve viajar para o Rio de Janeiro ainda neste fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube carioca.
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O Racing adotou uma postura mais cautelosa na negociação por conta de experiências recentes envolvendo clubes brasileiros. A equipe argentina teve problemas para receber valores referentes às negociações de Juan Nardoni com o Grêmio e de Johan Carbonero com o Internacional. Por isso, o clube buscou se resguardar juridicamente em relação a possíveis atrasos ou inadimplência do Vasco.
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Apesar da demora para concluir o acordo, o Vasco manteve o otimismo durante todo o processo e agora corre contra o tempo para contar com Sosa o quanto antes. A prioridade do clube é inscrever o jogador a tempo de disputar a partida contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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Enquanto aguardava a definição da negociação, Sosa permaneceu na Argentina. O jogador já havia se despedido de companheiros e amigos no Racing e vinha treinando em separado para manter o ritmo e a condição física. Agora, com o acordo concluído, a expectativa é de que embarque para o Brasil nos próximos dias.
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Aos 27 anos, Sosa chega ao Vasco para ocupar uma posição considerada uma das carências do elenco comandado por Pedro Emanuel. Revelado pelo River Plate, o argentino também teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e se destaca pela consistência defensiva, inteligência tática e qualidade na construção das jogadas desde o campo de defesa.
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