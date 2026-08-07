Bastidores: Colidio é visto como segundo atacante pelo Vasco Posição era uma das prioridades do departamento de futebol

A chegada de Facundo Colidio ao Vasco levantou uma dúvida sobre a função que o atacante argentino exercerá na equipe comandada por Pedro Emanuel. O Lance! apurou que, apesar de vestir a camisa 9, o jogador é visto internamente como um segundo atacante, e não como um centroavante de referência.

A contratação, inclusive, atende a uma demanda que já fazia parte dos planos da diretoria para a sequência da temporada. O diretor técnico Felipe Loureiro era um dos principais entusiastas da ideia de contar com um jogador com essas características, por entender que o elenco vascaíno não tinha uma opção com este perfil.

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Embora Brenner também não seja considerado um centroavante clássico, o atacante não apresenta, na avaliação interna, as mesmas características de um segundo atacante. Dessa forma, Colidio chega ao Vasco para preencher justamente essa lacuna no elenco.

A tendência é que o argentino atue mais próximo do centroavante, tendo liberdade para se movimentar e buscar espaços entre as linhas adversárias. A função também permite que Colidio participe mais da construção das jogadas e explore sua capacidade de mobilidade e associação no ataque.

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Colidio também pode atuar pela ponta

Apesar de chegar com a perspectiva de exercer a função de segundo atacante, Colidio também oferece alternativas ao treinador. O argentino pode atuar aberto pelo lado esquerdo, posição em que jogou com mais frequência durante sua passagem pelo River Plate.

Colidio também já desempenhou a função de centroavante ao longo da carreira, mas, pelo menos neste primeiro momento, não chega ao Vasco com a missão de ser o homem de referência do ataque.

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Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Assim, a tendência é que Pedro Emanuel tenha à disposição um atacante capaz de ocupar diferentes zonas do campo, mas com a função principal de atuar como segundo atacante e complementar as características dos demais jogadores do setor ofensivo.

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