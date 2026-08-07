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Ex-Vasco, Léo Jacó acerta com clube de Portugal

Atacante deixa o Atlético-GO e assina contrato com o Santa Clara até julho de 2030

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 20:39
Atualizado há 2 minutos
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Léo Jacó na assinatura de contrato com o Santa Clara
Léo Jacó na assinatura de contrato com o Santa Clara (Foto: Divulgação)

O atacante Léo Jacó é o novo reforço do Santa Clara, de Portugal. O Lance! apurou que o jogador assinou contrato nesta sexta-feira (7) e fechou em definitivo com o clube português. O vínculo terá duração até 31 de julho de 2030.

Léo Jacó estava no Atlético-GO e chega ao Santa Clara após ser envolvido em uma troca pelo meia Matheusinho, que pertencia ao clube português e estava emprestado ao Dragão.

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No início da carreira profissional, Léo Jacó passou pela base do Vasco. No fim de 2025, o Cruz-Maltino optou por não exercer a opção de compra do atacante, que estava emprestado pelo Nova Iguaçu. O valor estipulado era de R$ 3 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Pelo Cruz-Maltino, Jacó foi o artilheiro da equipe Sub-20 na temporada de 2025. O desempenho fez com que o centroavante recebesse oportunidades no elenco profissional comandado por Fernando Diniz. Ele entrou em campo em partidas contra Santos e Juventude, mas não permaneceu no clube após o fim do empréstimo.

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Léo Jacó e Ramon Rique - Vasco
Léo Jacó e Ramon Rique comemoram gol do Vasco (Foto: Vinicius Gentil/Vasco)

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Depois de deixar o Vasco, o atacante assinou contrato de cinco anos com o Atlético-GO. O clube goiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 50% permaneceram vinculados ao Nova Iguaçu.

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Em apenas seis meses no Dragão, Léo Jacó chamou a atenção do mercado internacional. O atacante disputou 38 partidas e marcou oito gols pelo clube goiano, números que despertaram o interesse de equipes do exterior.

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O jogador chegou a receber uma proposta da Arábia Saudita para defender o Al-Fahya. A negociação, porém, não avançou porque o clube saudita tinha como objetivo contratar o atacante por empréstimo. A possibilidade de uma transferência em definitivo pesou para que Léo Jacó optasse pelo Santa Clara.

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