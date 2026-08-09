Em jogo com quatro gols anulados, Vasco e Bahia ficam no empate Equipes se enfrentaram neste domingo (9) na Arena Fonte Nova

Vasco e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times balançaram as redes duas vezes cada, mas os quatro lances foram anulados por impedimento. Com o resultado, o Bahia fica na sexta colocação. Já o Vasco fica na 18ª posição, ainda no Z-4.

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Como foi Bahia x Vasco?

Jogo equilibrado na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

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Segundo tempo com mais dois gols anulados

Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

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Visão do Lance!

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Apesar de não ter tido gols, a partida foi bastante equilibrada e movimentada, com boas oportunidades para os dois lados. O resultado poderia ter sido bem diferente se não fossem os quatro gols anulados por impedimento ao longo do jogo.

Deu aula 🏅

Mais uma boa atuação coletiva do Vasco, que controlou bem a partida e apresentou consistência ao longo dos 90 minutos. Sem grandes destaques individuais, o principal ponto positivo novamente foi o desempenho do sistema defensivo. O Cruz-Maltino sofreu apenas um gol nas últimas quatro partidas, reforçando a evolução do setor.

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Ficou abaixo 📉

Apesar de não ter feito uma partida ruim, o jogador poderia ter se posicionado melhor em duas oportunidades e evitado ficar em posição de impedimento, o que acabou prejudicando as jogadas do Vasco.

Não vou ver isso sozinho 😦

Ainda no primeiro tempo, o goleiro Ronaldo se atrapalhou ao tentar dominar um recuo e acabou furando. Para a sorte do arqueiro tricolor, a bola perdeu força e não entrou no gol.

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✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (VAS) e Thiago Mendes (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas (Caio Alexandre) e Rodrigo Nestor (Sanabria); Ademir (Kauê Furquim), Willian José (Michel Araújo) e Alejo Veliz.

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Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson (Spinelli), David (Ramo Rique) e Brenner (Marino).