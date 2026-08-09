Vasco está definido para enfrentar o Bahia; veja a escalação Cruz-Maltino vai a campo em busca da vitória para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco está escalado para enfrentar o Bahia neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino terá força máxima à disposição.

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O técnico Pedro Emanuel, que está invicto há cinco partidas no comando da equipe, optou por manter os principais jogadores entre os titulares para o confronto em Salvador. O único desfalque é Nuno Moreira, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol.

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Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Brenner.

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Jogadores do Vasco comemoram classificação do Cruz-Maltino contra o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Cruz-Maltino chega para a partida pressionado pela situação na tabela e precisa dos três pontos para tentar sair do Z-4. O Bahia, por sua vez, busca fazer valer o mando de campo e manter a boa campanha no Brasileirão.

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✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VASCO

BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

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