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Vasco tem interesse em Franclim Carvalho, técnico do Botafogo

Treinador conversou com diretoria alvinegra nesta tarde

PorPedro CobaleaLeonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 17:14
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Franclim Carvalho ouve pergunta de jornalista durante coletiva do Botafogo
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo, durante entrevista coletiva após derrota para o Remo (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

O Vasco tem interesse na contratação de Franclim Carvalho, atual treinador do Botafogo, para assumir o comando técnico da equipe. O nome do treinador já era bem avaliado pela diretoria cruz-maltina antes mesmo do afastamento de Pedrinho da gestão da SAF.

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    Pedrinho, que participou das decisões do futebol vascaíno, sempre foi admirador do trabalho de Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, e chegou a tentar sua contratação após a saída de Fernando Diniz, em março deste ano. Na ocasião, o clube acabou acertando com Renato Gaúcho. Franclim Carvalho foi auxiliar de Artur Jorge durante a campanha que terminou com a conquista da Libertadores de 2024.

    ➡️ Interventora fala pela primeira vez após assumir a SAF do Vasco: 'Última palavra é minha'

    Segundo apuração do Lance!, Franclim conversou com a diretoria do Botafogo após a atividade desta sexta-feira e garantiu que não teve qualquer contato ou reunião com representantes do Vasco. O treinador, no entanto, confirmou que tem conhecimento do interesse do rival e ressaltou que qualquer investida deve ser feita oficialmente junto à SAF alvinegra.

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    Franclim Carvalho aplaude seus jogadores na partida entre Botafogo e Remo
    Franclim Carvalho duante duelo entre Botafogo e Remo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

    ➡️ Pedrinho revela situação da venda da SAF do Vasco após seu afastamento

    Nos bastidores, o Botafogo entende que a decisão sobre o futuro cabe ao treinador e aguarda um eventual contato do Vasco para discutir uma possível negociação, seja por meio do pagamento da multa rescisória ou pela abertura de conversas entre as partes.

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    Além de Franclim Carvalho, o Vasco também sondou o português Vasco Matos, que está livre no mercado desde que deixou o Santa Clara, de Portugal, no início deste ano. A diretoria segue avaliando alternativas para definir quem comandará a equipe na sequência da temporada.

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