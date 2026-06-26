Vasco tem interesse em Franclim Carvalho, técnico do Botafogo Treinador conversou com diretoria alvinegra nesta tarde

O Vasco tem interesse na contratação de Franclim Carvalho, atual treinador do Botafogo, para assumir o comando técnico da equipe. O nome do treinador já era bem avaliado pela diretoria cruz-maltina antes mesmo do afastamento de Pedrinho da gestão da SAF.

continua após a publicidade

➡️ Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada

Pedrinho, que participou das decisões do futebol vascaíno, sempre foi admirador do trabalho de Artur Jorge, ex-treinador do Botafogo, e chegou a tentar sua contratação após a saída de Fernando Diniz, em março deste ano. Na ocasião, o clube acabou acertando com Renato Gaúcho. Franclim Carvalho foi auxiliar de Artur Jorge durante a campanha que terminou com a conquista da Libertadores de 2024.

➡️ Interventora fala pela primeira vez após assumir a SAF do Vasco: 'Última palavra é minha'

Segundo apuração do Lance!, Franclim conversou com a diretoria do Botafogo após a atividade desta sexta-feira e garantiu que não teve qualquer contato ou reunião com representantes do Vasco. O treinador, no entanto, confirmou que tem conhecimento do interesse do rival e ressaltou que qualquer investida deve ser feita oficialmente junto à SAF alvinegra.

continua após a publicidade

Franclim Carvalho duante duelo entre Botafogo e Remo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

➡️ Pedrinho revela situação da venda da SAF do Vasco após seu afastamento

Nos bastidores, o Botafogo entende que a decisão sobre o futuro cabe ao treinador e aguarda um eventual contato do Vasco para discutir uma possível negociação, seja por meio do pagamento da multa rescisória ou pela abertura de conversas entre as partes.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além de Franclim Carvalho, o Vasco também sondou o português Vasco Matos, que está livre no mercado desde que deixou o Santa Clara, de Portugal, no início deste ano. A diretoria segue avaliando alternativas para definir quem comandará a equipe na sequência da temporada.