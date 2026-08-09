Dê suas notas: Vasco e Bahia ficam no empate na Arena Fonte Nova
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Vasco e Bahia empataram neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes chegaram a balançar as redes duas vezes, mas todos os quatro gols foram anulados por impedimento. Com o resultado, o Bahia ocupa a sexta colocação, enquanto o Vasco segue na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.
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Como foi Bahia x Vasco?
Jogo equilibrado na primeira etapa
Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.
Segundo tempo com mais dois gols anulados
Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.
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✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
⚽ Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (VAS) e Thiago Mendes (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas (Caio Alexandre) e Rodrigo Nestor (Sanabria); Ademir (Kauê Furquim), Willian José (Michel Araújo) e Alejo Veliz.
Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Cuiabano; Jair (Barros), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson (Spinelli), David (Ramo Rique) e Brenner (Marino).
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