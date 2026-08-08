Após Sosa e Colidio, qual a prioridade do Vasco no mercado de transferências? Cruz-Maltino ainda busca reforços para o ataque e o meio de campo, enquanto zagueiro deixa de ser prioridade após evolução de Cuesta

O Vasco acertou as contratações de Facundo Colidio, atacante que estava no River Plate, e Santiago Sosa, volante que defendia o Racing. O primeiro desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (7), enquanto Sosa tem chegada prevista para a madrugada deste domingo (8) para segunda-feira (9). Os dois se juntam ao lateral-esquerdo Paulinho como os três reforços do Cruz-Maltino nesta janela de transferências. Mas, após as chegadas, quais são os próximos focos do Vasco no mercado?

Antes da abertura da janela, a contratação de um zagueiro para atuar pelo lado direito era tratada como uma das prioridades da diretoria. O cenário, porém, mudou. O Lance! apurou que as boas atuações recentes de Carlos Cuesta fizeram o clube adotar uma postura mais paciente em relação à posição.

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Neste momento, o Vasco monitora alguns jogadores e só deve avançar por um zagueiro caso apareça uma boa oportunidade de mercado. Com isso, a posição deixou de ser uma das grandes prioridades da diretoria. Além disso, Sosa, embora chegue para atuar como primeiro volante, também tem condições de exercer a função de zagueiro pela direita.

Cuesta divide a bola com Hulk e Hércules no clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE)

Vasco busca mais uma peça para o ataque

A prioridade, neste momento, está no setor ofensivo. A apuração aponta que o Gigante da Colina ainda busca pelo menos mais um jogador para o ataque, principalmente um ponta para atuar pelo lado oposto ao de Andrés Gómez.

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Apesar de ter condições de atuar aberto pelo lado do campo, Colidio é visto internamente pela diretoria como um segundo atacante. Por isso, a chegada do argentino não encerra a busca do clube por um jogador com características de ponta.

Colidio vai vestir a camisa 9 do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Meio de campo também é alvo

Outra posição que o Vasco pretende reforçar é o meio de campo. A ideia inicial da diretoria era montar um setor com Santiago Sosa, Nelson Deossa e Thiago Mendes, sem necessariamente contar com um camisa 10 clássico.

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O Vasco ainda não desistiu da contratação de Deossa, que pertence ao Real Betis, mas o acerto é considerado improvável neste momento. Diante da distância nas negociações, o Cruz-Maltino já trabalha com outras alternativas mapeadas e estabeleceu contato com alguns jogadores.

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O retorno de Jair em alto nível após a lesão também dá mais tranquilidade ao Vasco para conduzir a busca por um novo meio-campista. O jogador voltou a ganhar espaço e apresenta boas condições físicas e técnicas, diminuindo a urgência por uma contratação para o setor.

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Vasco deve contratar mais dois ou três jogadores

Com três reforços já fechados nesta janela — Paulinho, Colidio e Sosa —, a tendência é que o Vasco encerre o período de transferências com mais dois ou três jogadores.

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A prioridade está na busca por um ponta e por mais um meio-campista. Já a contratação de um zagueiro dependerá principalmente das oportunidades que surgirem no mercado e da avaliação da comissão técnica sobre o desempenho de Carlos Cuesta.

A janela de transferências no futebol brasileiro se encerra no dia 11 de setembro.

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