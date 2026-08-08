Versatilidade de Colidio abre possibilidades para Pedro Emanuel no Vasco Argentino chega ao Cruz-Maltino com a camisa 9, mas tem características para atuar em diferentes funções no ataque

O Vasco chegou a um acordo com o River Plate pela contratação em definitivo do atacante argentino Facundo Colidio. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (7), realizou exames médicos e assinou contrato com o Cruz-Maltino. Apesar de chegar com status de camisa 9, o novo reforço vascaíno não é um centroavante de ofício e oferece ao técnico Pedro Emanuel diferentes possibilidades para a formação do ataque.

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Colidio atua com frequência pelo lado esquerdo, embora tenha como posição de origem a função de segundo atacante. Ao longo da carreira, também já foi utilizado de maneira mais centralizada, como centroavante. A versatilidade pode ser um dos principais trunfos do argentino para ganhar espaço no time do Vasco.

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Conforme antecipado pelo Lance!, a princípio, Colidio chega ao Vasco para cumprir a função de segundo atacante. Porém, o jogador já atuou em outras posições ofensivas.

Jogando pela ponta esquerda, Colidio costuma buscar o movimento para dentro do campo, aproximando-se da área para finalizar. O atacante tem boa condução de bola e capacidade para ganhar metros com a bola dominada, mas não tem no drible individual sua principal característica. Seu repertório no um contra um é mais simples, e o argentino costuma levar vantagem, principalmente quando consegue utilizar a velocidade, a força física e os movimentos de ruptura.

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Em vez de depender de jogadas individuais para superar os marcadores, Colidio tem como uma de suas principais características o ataque ao espaço. O argentino procura constantemente se movimentar nas costas da defesa, buscando romper a última linha e receber em condições de finalizar.

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Quando atua mais centralizado, como segundo atacante ou até mesmo como referência mais adiantada, esse comportamento fica ainda mais evidente. Colidio busca se desmarcar tanto fora quanto dentro da área, atacando os espaços e procurando finalizar as jogadas com poucos toques.

O argentino também oferece uma alternativa quando é acionado no pivô. Tem força física para proteger a bola e sustentar o contato com os defensores enquanto espera a aproximação dos companheiros. Por outro lado, não é um jogador que costuma girar sobre o marcador ou progredir com a bola depois de fazer o apoio, característica que ajuda a definir seu estilo como atacante de movimentação e ruptura.

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Colidio pode dar mais opções ao Vasco

Uma das possibilidades é o argentino atuar pelo lado esquerdo, formando uma dupla de pontas com Andrés Gómez, que vem sendo utilizado mais frequentemente pela direita desde a chegada do treinador português.

Nesse cenário, Colidio poderia oferecer uma característica diferente pelo setor esquerdo, partindo aberto e buscando movimentos para dentro para se aproximar de Brenner ou de outro jogador que ocupe a referência ofensiva. Outra possibilidade é a utilização do argentino mais centralizado. Neste caso, Colidio chegaria para disputar espaço com Brenner, David e Spinelli pela vaga no setor ofensivo.

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A chegada de Colidio, portanto, amplia as possibilidades de Pedro Emanuel para montar o ataque. O argentino pode atuar aberto, como segundo atacante ou mais próximo da área, dando ao treinador uma peça capaz de alternar de posição durante as partidas e explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

Facundo Colidio com a camisa do Vasco, após desembarcar no Rio de Janeiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Carreira de Facundo Colidio

Colidio começou sua formação nas categorias de base do Atlético Rafaela e posteriormente passou pela base do Boca Juniors. Antes mesmo de estrear profissionalmente pelo clube argentino, chamou a atenção da Inter de Milão e foi contratado pelo clube italiano.

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Na Europa, porém, não chegou a atuar pela equipe principal da Inter. O atacante foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, antes de retornar à Argentina para defender o Tigre. Foi pelo clube argentino que ganhou maior destaque no futebol profissional e chamou a atenção do River Plate.

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Contratado pelo River em 2023, Colidio passou a ter maior protagonismo no futebol argentino. Pelo clube de Buenos Aires, disputou 135 partidas, com 35 gols e 14 assistências, antes de acertar sua transferência em definitivo para o Vasco.

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Facundo Colidio comemorando gol em River Plate x Colo-Colo no Mas Monumental, pela Copa Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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