Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil Participe e compartilhe a sua escolha com os amigos!

Neste domingo de Dia dos Pais (9), o Lance! preparou uma enquete para VOCÊ PARTICIPAR: separamos os adversários contra quem cada clube do G-12 tem maior aproveitamento dentro do grupo e queremos que você diga qual é a "paternidade" mais significativa. Vote abaixo e compartilhe a sua escolha com os amigos!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Dia dos Pais: em quem os clubes do G-12 "mandam"?

Atlético Mineiro: Fluminense — 51,55% de aproveitamento

Jogos: 86

Pontos conquistados: 133 de 258 possíveis

Desempenho: 36 vitórias, 25 empates e 25 derrotas

Botafogo: Atlético Mineiro — 51,52% de aproveitamento

Jogos: 88

Pontos conquistados: 136 de 264 possíveis

Desempenho: 38 vitórias, 22 empates e 28 derrotas

Corinthians: Vasco — 56,67% de aproveitamento

Jogos: 110

Pontos conquistados: 187 de 330 possíveis

Desempenho: 51 vitórias, 34 empates e 25 derrotas

Cruzeiro: Botafogo — 51,41% de aproveitamento

Jogos: 83

Pontos conquistados: 128 de 249 possíveis

Desempenho: 33 vitórias, 29 empates e 21 derrotas

Flamengo: Corinthians — 50,53% de aproveitamento

Jogos: 126

Pontos conquistados: 191 de 378 possíveis

Desempenho: 55 vitórias, 26 empates e 45 derrotas

Fluminense: Cruzeiro — 49,17% de aproveitamento

Jogos: 80

Pontos conquistados: 118 de 240 possíveis

Desempenho: 32 vitórias, 22 empates e 26 derrotas

Grêmio: Fluminense — 53,48% de aproveitamento

Jogos: 91

Pontos conquistados: 146 de 273 possíveis

Desempenho: 41 vitórias, 23 empates e 27 derrotas

Internacional: Vasco — 52,78% de aproveitamento

Jogos: 72

Pontos conquistados: 114 de 216 possíveis

Desempenho: 33 vitórias, 15 empates e 24 derrotas

Palmeiras: Vasco — 60,19% de aproveitamento

Jogos: 108

Pontos conquistados: 195 de 324 possíveis

Desempenho: 55 vitórias, 30 empates e 23 derrotas

Santos: Botafogo — 48,72% de aproveitamento

Jogos: 104

Pontos conquistados: 152 de 312 possíveis

Desempenho: 40 vitórias, 32 empates e 32 derrotas

São Paulo: Cruzeiro — 56,99% de aproveitamento

Jogos: 93

Pontos conquistados: 159 de 279 possíveis

Desempenho: 45 vitórias, 24 empates e 24 derrotas

Vasco: Botafogo — 51,89% de aproveitamento

Jogos: 327

Pontos conquistados: 509 de 981 possíveis

Desempenho: 137 vitórias, 98 empates e 92 derrotas

Fonte: OGol