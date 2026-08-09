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Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil

Participe e compartilhe a sua escolha com os amigos!

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 09:37
Atualizado há 1 minutos
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Bola entra na rede em jogo da Copa do Mundo
Bola entra na rede em aquecimento para jogo da Copa do Mundo (Foto: Flávio Florido / Folhapress)

Neste domingo de Dia dos Pais (9), o Lance! preparou uma enquete para VOCÊ PARTICIPAR: separamos os adversários contra quem cada clube do G-12 tem maior aproveitamento dentro do grupo e queremos que você diga qual é a "paternidade" mais significativa. Vote abaixo e compartilhe a sua escolha com os amigos!

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Dia dos Pais: em quem os clubes do G-12 "mandam"?

Atlético Mineiro: Fluminense — 51,55% de aproveitamento

  • Jogos: 86
  • Pontos conquistados: 133 de 258 possíveis
  • Desempenho: 36 vitórias, 25 empates e 25 derrotas

Botafogo: Atlético Mineiro — 51,52% de aproveitamento

  • Jogos: 88
  • Pontos conquistados: 136 de 264 possíveis
  • Desempenho: 38 vitórias, 22 empates e 28 derrotas

Corinthians: Vasco — 56,67% de aproveitamento

  • Jogos: 110
  • Pontos conquistados: 187 de 330 possíveis
  • Desempenho: 51 vitórias, 34 empates e 25 derrotas

Cruzeiro: Botafogo — 51,41% de aproveitamento

  • Jogos: 83
  • Pontos conquistados: 128 de 249 possíveis
  • Desempenho: 33 vitórias, 29 empates e 21 derrotas

Flamengo: Corinthians — 50,53% de aproveitamento

  • Jogos: 126
  • Pontos conquistados: 191 de 378 possíveis
  • Desempenho: 55 vitórias, 26 empates e 45 derrotas

Fluminense: Cruzeiro — 49,17% de aproveitamento

  • Jogos: 80
  • Pontos conquistados: 118 de 240 possíveis
  • Desempenho: 32 vitórias, 22 empates e 26 derrotas

Grêmio: Fluminense — 53,48% de aproveitamento

  • Jogos: 91
  • Pontos conquistados: 146 de 273 possíveis
  • Desempenho: 41 vitórias, 23 empates e 27 derrotas

Internacional: Vasco — 52,78% de aproveitamento

  • Jogos: 72
  • Pontos conquistados: 114 de 216 possíveis
  • Desempenho: 33 vitórias, 15 empates e 24 derrotas

Palmeiras: Vasco — 60,19% de aproveitamento

  • Jogos: 108
  • Pontos conquistados: 195 de 324 possíveis
  • Desempenho: 55 vitórias, 30 empates e 23 derrotas

Santos: Botafogo — 48,72% de aproveitamento

  • Jogos: 104
  • Pontos conquistados: 152 de 312 possíveis
  • Desempenho: 40 vitórias, 32 empates e 32 derrotas

São Paulo: Cruzeiro — 56,99% de aproveitamento

  • Jogos: 93
  • Pontos conquistados: 159 de 279 possíveis
  • Desempenho: 45 vitórias, 24 empates e 24 derrotas

Vasco: Botafogo — 51,89% de aproveitamento

  • Jogos: 327
  • Pontos conquistados: 509 de 981 possíveis
  • Desempenho: 137 vitórias, 98 empates e 92 derrotas

Fonte: OGol

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