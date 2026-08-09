Clique e vote: no Dia dos Pais, escolha a 'paternidade' mais significativa do Brasil
Participe e compartilhe a sua escolha com os amigos!
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 09:37
•Atualizado há 1 minutos
Neste domingo de Dia dos Pais (9), o Lance! preparou uma enquete para VOCÊ PARTICIPAR: separamos os adversários contra quem cada clube do G-12 tem maior aproveitamento dentro do grupo e queremos que você diga qual é a "paternidade" mais significativa. Vote abaixo e compartilhe a sua escolha com os amigos!
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Dia dos Pais: em quem os clubes do G-12 "mandam"?
Atlético Mineiro: Fluminense — 51,55% de aproveitamento
- Jogos: 86
- Pontos conquistados: 133 de 258 possíveis
- Desempenho: 36 vitórias, 25 empates e 25 derrotas
Botafogo: Atlético Mineiro — 51,52% de aproveitamento
- Jogos: 88
- Pontos conquistados: 136 de 264 possíveis
- Desempenho: 38 vitórias, 22 empates e 28 derrotas
Corinthians: Vasco — 56,67% de aproveitamento
- Jogos: 110
- Pontos conquistados: 187 de 330 possíveis
- Desempenho: 51 vitórias, 34 empates e 25 derrotas
Cruzeiro: Botafogo — 51,41% de aproveitamento
- Jogos: 83
- Pontos conquistados: 128 de 249 possíveis
- Desempenho: 33 vitórias, 29 empates e 21 derrotas
Flamengo: Corinthians — 50,53% de aproveitamento
- Jogos: 126
- Pontos conquistados: 191 de 378 possíveis
- Desempenho: 55 vitórias, 26 empates e 45 derrotas
Fluminense: Cruzeiro — 49,17% de aproveitamento
- Jogos: 80
- Pontos conquistados: 118 de 240 possíveis
- Desempenho: 32 vitórias, 22 empates e 26 derrotas
Grêmio: Fluminense — 53,48% de aproveitamento
- Jogos: 91
- Pontos conquistados: 146 de 273 possíveis
- Desempenho: 41 vitórias, 23 empates e 27 derrotas
Internacional: Vasco — 52,78% de aproveitamento
- Jogos: 72
- Pontos conquistados: 114 de 216 possíveis
- Desempenho: 33 vitórias, 15 empates e 24 derrotas
Palmeiras: Vasco — 60,19% de aproveitamento
- Jogos: 108
- Pontos conquistados: 195 de 324 possíveis
- Desempenho: 55 vitórias, 30 empates e 23 derrotas
Santos: Botafogo — 48,72% de aproveitamento
- Jogos: 104
- Pontos conquistados: 152 de 312 possíveis
- Desempenho: 40 vitórias, 32 empates e 32 derrotas
São Paulo: Cruzeiro — 56,99% de aproveitamento
- Jogos: 93
- Pontos conquistados: 159 de 279 possíveis
- Desempenho: 45 vitórias, 24 empates e 24 derrotas
Vasco: Botafogo — 51,89% de aproveitamento
- Jogos: 327
- Pontos conquistados: 509 de 981 possíveis
- Desempenho: 137 vitórias, 98 empates e 92 derrotas
Fonte: OGol
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