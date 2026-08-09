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Após sucesso nas Copas, Vasco precisa quebrar tabu contra o Bahia para reagir no Brasileiro

Cruz-Maltino não vence o Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova desde 1987

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 07:00
Atualizado há 6 horas
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Jogadores do Vasco comemoram classificação do Cruz-Maltino contra o Fluminense na Copa do Brasil
Jogadores do Vasco comemoram classificação do Cruz-Maltino contra o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois de garantir a classificação tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana nos últimos dias, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Em situação delicada na competição, o Cruz-Maltino precisa reagir para deixar a zona de rebaixamento e terá pela frente um desafio neste domingo (9), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

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Para começar a reação no Brasileirão, o Vasco terá de quebrar um tabu. O clube carioca nunca venceu o Bahia na atual Arena Fonte Nova, inaugurada em 2013. Desde então, as equipes se enfrentaram 11 vezes no estádio, com oito vitórias do Tricolor de Aço e três empates.

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A última vitória vascaína sobre o Bahia no estádio aconteceu ainda na antiga Fonte Nova, antes da demolição e reconstrução para a Copa do Mundo de 2014. No dia 11 de outubro de 1987, o Vasco venceu por 3 a 0, em partida válida pela Copa União, competição que corresponde ao Campeonato Brasileiro daquela temporada. O grande destaque daquela partida foi Romário. O ídolo vascaíno marcou os três gols do confronto e foi decisivo para a vitória do Cruz-Maltino em Salvador.

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Em Salvador, porém, a última vitória do Vasco sobre o Bahia aconteceu mais recentemente. Em 10 de junho de 2012, a equipe carioca venceu por 2 a 1, em partida realizada no Estádio de Pituaçu. Na ocasião, a antiga Fonte Nova estava fechada para as obras de reconstrução.

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Pedro Emanuel prepara força máxima

Diante da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e da necessidade de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, o técnico Pedro Emanuel deve escalar o que tem de melhor à disposição. O treinador, no entanto, terá um desfalque importante. Nuno Moreira está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Bahia.

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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Já Andrés Gómez está relacionado para a partida, mas ainda existe dúvida sobre sua presença entre os titulares. O atacante vem de uma sequência intensa de jogos e atuou no clássico contra o Fluminense, o que faz a comissão técnica avaliar o desgaste físico do jogador.

A tendência é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Brenner e Andrés Gómez (Marino).

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✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

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