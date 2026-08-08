Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Cruz-Maltino enfrenta o Tricolor de Aço em busca de sair da zona do rebaixamento
O Vasco visita o Bahia neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta apenas para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e as cidades de Juiz de Fora-MG e Santarém-PA) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.
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Ficha do jogo
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Como chegam Bahia e Vasco?
O Bahia terá duas baixas para o confronto com o Vasco. Everton Ribeiro realizou um procedimento médico após apresentar dores na região lombar e está fora da partida. Erick Pulga também não estará à disposição de Rogério Ceni, já que cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos.
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Do lado vascaíno, Pedro Emanuel deve escalar o que tem de melhor diante da situação delicada da equipe no Campeonato Brasileiro e da necessidade de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O treinador, porém, terá o desfalque de Nuno Moreira, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
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✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Brenner e Andrés Gómez (Marino).
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Provável escalação do Bahia
Ronaldo, Roman Gómez, Marcos Victor, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Ademir e Rodrigo Nestor; Alejo Véliz (Everaldo) e Willian José.
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