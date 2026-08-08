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Bahia x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruz-Maltino enfrenta o Tricolor de Aço em busca de sair da zona do rebaixamento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
08/08/2026 16:00
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Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão
Bahia recebe o Vasco neste domingo (9), pela 22ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte Lance!)

O Vasco visita o Bahia neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta apenas para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e as cidades de Juiz de Fora-MG e Santarém-PA) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

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Ficha do jogo

bahia-escudo
BAH
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
22ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 9 de agosto de 2026
Local
Arena Fonte Nova
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti De Santana (PE)
Var
Braulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

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Como chegam Bahia e Vasco?

O Bahia terá duas baixas para o confronto com o Vasco. Everton Ribeiro realizou um procedimento médico após apresentar dores na região lombar e está fora da partida. Erick Pulga também não estará à disposição de Rogério Ceni, já que cumprirá suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

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Jair, Paulo Henrique e Tchê Tchê durante treino do Vasco
Jair, Paulo Henrique e Tchê Tchê durante treino do Vasco (Foto: Matheus Loma/Vasco)

Do lado vascaíno, Pedro Emanuel deve escalar o que tem de melhor diante da situação delicada da equipe no Campeonato Brasileiro e da necessidade de somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento. O treinador, porém, terá o desfalque de Nuno Moreira, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X VASCO
BRASILEIRÃO - 22ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 9 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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Provável escalação do Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Brenner e Andrés Gómez (Marino).

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Provável escalação do Bahia

Ronaldo, Roman Gómez, Marcos Victor, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Ademir e Rodrigo Nestor; Alejo Véliz (Everaldo) e Willian José.

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