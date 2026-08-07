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Sosa desembarca domingo no Rio para realizar exames e assinar com o Vasco

Diretoria trabalha para inscrever o volante a tempo de enfrentar o Olimpia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 17:41
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Santiago Sosa comemora seu gol no jogo do Racing contra o Botafogo pela Sul-Americana
Santiago Sosa comemora seu gol no jogo do Racing contra o Botafogo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Lance! apurou com exclusividade que o volante Santiago Sosa deve desembarcar no Rio de Janeiro neste domingo (9) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Após dias de negociação, o clube carioca e o Racing chegaram a um acordo pelos últimos detalhes da contratação em definitivo do jogador de 27 anos.

➡️ Como Santiago Sosa pode transformar o meio-campo do Vasco de Pedro Emanuel

A diretoria vascaína trabalha agora contra o tempo para deixar Sosa à disposição do técnico Pedro Emanuel. Apesar da pressa, a expectativa é de que o argentino seja inscrito a tempo de disputar o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Olimpia, na próxima quinta-feira (13).

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Sosa chega ao Vasco para ocupar uma posição considerada carente no elenco. Revelado pelo River Plate, o volante também teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de defender o Racing. O jogador se destaca pela consistência defensiva, inteligência tática e qualidade na construção das jogadas desde o campo de defesa.

Santiago Sosa utiliza máscara de proteção facial em partida do Racing
Santiago Sosa em ação pelo Racing (Foto: Reprodução/X)

Enquanto aguardava a conclusão das tratativas entre os clubes, Sosa permaneceu na Argentina. O volante já havia se despedido de companheiros e amigos no Racing e vinha treinando em separado para manter o ritmo e a condição física.

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A negociação se arrastou por alguns dias devido às exigências jurídicas do clube argentino. O Racing adotou uma postura mais cautelosa nas tratativas por conta de experiências recentes com clubes brasileiros. A equipe argentina teve problemas para receber valores referentes às negociações de Juan Nardoni com o Grêmio e Johan Carbonero com o Internacional e, por isso, buscou garantias para se proteger de possíveis atrasos ou inadimplência.

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Com o acordo finalmente concluído, Sosa viajará ao Rio neste fim de semana. Depois dos exames médicos e da assinatura do contrato, o jogador será integrado ao elenco de Pedro Emanuel.

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