Inspirado em Coutinho, Lukas Zuccarello desponta como aposta do Vasco para 2026

A base do Vasco segue revelando nomes que chamam atenção e podem render frutos ao elenco profissional nos próximos anos. Um deles é o meia Lukas Zuccarello, destaque do Sub-20 e já com os primeiros passos dados no time principal. Inspirado em Philippe Coutinho, o jovem vê 2026 como um possível ponto de virada na carreira, após ganhar rodagem e amadurecer dentro do clube.

Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, vindo do Sport, inicialmente para reforçar a equipe sub-17. Hoje, já adaptado e mais experiente, é um dos principais nomes da categoria sub-20. Pela base cruzmaltina, soma 48 partidas, com nove gols e três assistências. O bom desempenho abriu espaço no profissional: o meia já atuou em nove jogos pelo time principal, acumulando 323 minutos em campo. Após Rayan e Barros brilharem em 2025, Zuccarello aparece como um dos jovens que podem "explodir" em São Januário na próxima temporada.

Zuccarello em campo pela equipe profissional do Vasco na Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram)

Com qualidade no passe, boa finalização e facilidade para atuar entrelinhas, Zuccarello se aproxima do perfil de um clássico camisa 10. Não por acaso, tem em Philippe Coutinho sua principal referência. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o meia chamou a atenção dos torcedores pelo drible curto e pela capacidade de deixar os companheiros em boas condições de finalizar.

- O meu estilo de jogo é ofensivo. Tenho uma finalização boa, gosto de quebrar linhas com arrancadas e passes, e ajudo a marcar quando é preciso - explicou em entrevista exclusiva ao Lance!.

A Copinha, aliás, ocupa um espaço especial na trajetória do jogador.

- É sempre muito bom jogar uma Copinha. É uma das maiores competições de base, a experiência é única. Espero que nesta próxima edição a gente consiga fazer uma excelente campanha e sair com o título - projetou o meia, que já atuou tanto pelas pontas quanto centralizado, função em que se sente mais confortável para criar e chegar ao gol.

O momento mais marcante até aqui, no entanto, veio longe da base.

- Foi quando estreei no profissional. É uma alegria muito grande pra mim, pra minha família e pra todos que me acompanham. É o início de uma jornada e fruto de muito trabalho - contou.

O convívio com o elenco principal também é visto como fundamental para a evolução.

- O nível de treino é muito alto. A gente observa os jogadores da nossa posição, pergunta, aprende. Eles ajudam bastante, isso é muito importante.

Lukas Zuccarello em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

A adaptação ao Vasco não foi imediata, como o próprio jogador admite. Ao chegar, encontrou uma geração forte no sub-17, com nomes que viriam a se destacar rapidamente.

- Eu vou ser bem sincero, demorou um pouco pra me adaptar. Na época era o sub-17 que tinha o Rayan, GB, Estrella. Eles estavam voando, foram vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, mas com o tempo fui me soltando e consegui demonstrar melhor meu futebol - relembrou.

Entre as inspirações no futebol, Zuccarello cita Messi, Neymar e Coutinho, além de referências mais próximas no dia a dia do Vasco.

- Dentro do clube, o principal é o Coutinho. Gosto muito das características do Nuno (Moreira) também. Tento aproveitar o máximo quando estou perto deles para evoluir e aprender - afirmou.

Com talento, identificação com o estilo de jogo e referências claras, Lukas Zuccarello surge como mais um nome da base que o torcedor vascaíno pode ficar de olho para o futuro próximo.

Veja lances de Zuccarello pelo Vasco

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.