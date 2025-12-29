Inspirado em Coutinho, Lukas Zuccarello desponta como aposta do Vasco para 2026
Jogador é um dos destaques da equipe sub-20 e já até estreeou pelo profissional
- Matéria
- Mais Notícias
A base do Vasco segue revelando nomes que chamam atenção e podem render frutos ao elenco profissional nos próximos anos. Um deles é o meia Lukas Zuccarello, destaque do Sub-20 e já com os primeiros passos dados no time principal. Inspirado em Philippe Coutinho, o jovem vê 2026 como um possível ponto de virada na carreira, após ganhar rodagem e amadurecer dentro do clube.
Vasco avança em negociação por meia do futebol mexicano
Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, vindo do Sport, inicialmente para reforçar a equipe sub-17. Hoje, já adaptado e mais experiente, é um dos principais nomes da categoria sub-20. Pela base cruzmaltina, soma 48 partidas, com nove gols e três assistências. O bom desempenho abriu espaço no profissional: o meia já atuou em nove jogos pelo time principal, acumulando 323 minutos em campo. Após Rayan e Barros brilharem em 2025, Zuccarello aparece como um dos jovens que podem "explodir" em São Januário na próxima temporada.
➡️ Vasco renova empréstimo de jogador da equipe sub-20
Com qualidade no passe, boa finalização e facilidade para atuar entrelinhas, Zuccarello se aproxima do perfil de um clássico camisa 10. Não por acaso, tem em Philippe Coutinho sua principal referência. Durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, o meia chamou a atenção dos torcedores pelo drible curto e pela capacidade de deixar os companheiros em boas condições de finalizar.
- O meu estilo de jogo é ofensivo. Tenho uma finalização boa, gosto de quebrar linhas com arrancadas e passes, e ajudo a marcar quando é preciso - explicou em entrevista exclusiva ao Lance!.
A Copinha, aliás, ocupa um espaço especial na trajetória do jogador.
- É sempre muito bom jogar uma Copinha. É uma das maiores competições de base, a experiência é única. Espero que nesta próxima edição a gente consiga fazer uma excelente campanha e sair com o título - projetou o meia, que já atuou tanto pelas pontas quanto centralizado, função em que se sente mais confortável para criar e chegar ao gol.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
O momento mais marcante até aqui, no entanto, veio longe da base.
- Foi quando estreei no profissional. É uma alegria muito grande pra mim, pra minha família e pra todos que me acompanham. É o início de uma jornada e fruto de muito trabalho - contou.
O convívio com o elenco principal também é visto como fundamental para a evolução.
- O nível de treino é muito alto. A gente observa os jogadores da nossa posição, pergunta, aprende. Eles ajudam bastante, isso é muito importante.
A adaptação ao Vasco não foi imediata, como o próprio jogador admite. Ao chegar, encontrou uma geração forte no sub-17, com nomes que viriam a se destacar rapidamente.
- Eu vou ser bem sincero, demorou um pouco pra me adaptar. Na época era o sub-17 que tinha o Rayan, GB, Estrella. Eles estavam voando, foram vice-campeão da Copa do Brasil sub-17, mas com o tempo fui me soltando e consegui demonstrar melhor meu futebol - relembrou.
Entre as inspirações no futebol, Zuccarello cita Messi, Neymar e Coutinho, além de referências mais próximas no dia a dia do Vasco.
- Dentro do clube, o principal é o Coutinho. Gosto muito das características do Nuno (Moreira) também. Tento aproveitar o máximo quando estou perto deles para evoluir e aprender - afirmou.
Com talento, identificação com o estilo de jogo e referências claras, Lukas Zuccarello surge como mais um nome da base que o torcedor vascaíno pode ficar de olho para o futuro próximo.
Veja lances de Zuccarello pelo Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias