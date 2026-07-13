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Arsenal trabalha para contratar Julián Álvarez antes do início da temporada

Jogador argentino marcou o gol da classificação nas quartas da Copa do Mundo

PorRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 14:04
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porRedação Lance!,
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Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo
Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

O Arsenal aumentou os esforços para contratar Julián Álvarez e trabalha para concluir a negociação antes do início da pré-temporada. Segundo o jornal britânico The Independent, a diretoria dos Gunners pretende definir o futuro do atacante argentino antes do primeiro amistoso da equipe, marcado para 1º de agosto, contra o Girona, na Espanha.

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    Atual campeão da Premier League, o Arsenal acompanha a situação de Julián Álvarez há bastante tempo e vê o camisa 9 como uma das prioridades para reforçar o elenco. As conversas são conduzidas pelo diretor esportivo Andrea Berta, que trabalhou por anos no Atlético de Madrid e conhece bem os bastidores do clube espanhol.

    Ainda de acordo com o The Independent, o atacante tem preferência por uma possível transferência para o Barcelona, mas não descarta atuar pelo Arsenal. O Atlético, por outro lado, não demonstra interesse em negociar o argentino com o clube catalão, postura que já havia ficado evidente em manifestações recentes da equipe espanhola nas redes sociais.

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    O principal obstáculo para um acordo é a diferença entre os valores pretendidos pelas duas diretorias. O Arsenal não pretende ultrapassar a marca de 105 milhões de euros, enquanto o Atlético de Madrid só aceita abrir negociações por um valor mínimo de 150 milhões de euros.

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    • Valorização na Copa do Mundo

    A valorização de Julián Álvarez ganhou força após a Copa do Mundo de 2026. O atacante marcou um golaço na prorrogação da vitória da Argentina sobre a Suíça, resultado que garantiu a classificação da equipe para as semifinais do torneio. O desempenho reforçou a posição do Atlético, que manteve a pedida de 150 milhões de euros pelo jogador.

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    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça
    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça (Foto: Thomas COEX/AFP)

    Enquanto isso, outro possível concorrente parece ter perdido força na disputa. Conforme a publicação, o Paris Saint-Germain monitorava a situação de Julián Álvarez, especialmente após a saída de Gonçalo Ramos para o Milan. No entanto, o clube francês teria reduzido o interesse depois de avançar em outras movimentações no mercado, incluindo a contratação de Diomandé e a aproximação por Ferran Torres.

    Ainda segundo o The Independent, a movimentação envolvendo Julián Álvarez pode provocar um efeito em cadeia no mercado após a Copa do Mundo. Isso porque o Arsenal também acompanha Bradley Barcola, enquanto o PSG estaria disposto a ouvir propostas pelo atacante francês, cenário que pode influenciar futuras negociações entre os principais clubes europeus.

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