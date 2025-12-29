menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola nesta segunda-feira (29)

Siga as principais movimentações dos clubes brasileiros

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
08:46
Segunda-feira iniciou com a renovação de Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraSegunda-feira iniciou com a renovação de Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado da bola nesta segunda-feira (29), com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

Atualizações do mercado da bola AO VIVO

8h03 - Flamengo renova com Filipe Luís até o fim de 2027

O Flamengo anunciou no início da manhã desta segunda-feira (29) a renovação com o técnico Filipe Luís. O contrato do treinador encerraria na próxima quarta-feira (31) e vinha passando por negociação difícil para ser renovado. Ao longo do domingo, as arestas foram aparadas e o técnico campeão do Brasileiro e da Libertadores agora ficará até dezembro de 2027. Saiba mais!

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
Renovação de Filipe Luís agitou o mercado da bola desde cedo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

