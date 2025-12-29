menu hamburguer
Futebol Nacional

Coritiba encaminha contratação de meia ex-Sport

Gustavo, 23 anos, está nos Emirados Árabes Unidos

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 29/12/2025
12:06
Atualizado há 2 minutos
Gustavo Sport Bahia Série A 2021
imagem cameraGustavo Sport x Bahia, pela Série A 2021. Foto: Paulo Paiva/Agif/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba encaminhou a contratação do meia Gustavo, ex-Sport, no início desta semana. O jogador de 23 anos está no futebol dos Emirados Árabes Unidos.

A diretoria alviverde avançou na negociação nos últimos dias e deve conseguir o empréstimo do atleta por um ano. O meio-campista é uma indicação do executivo de futebol Jorge Andrade, que trabalhou com ele no Leão da Ilha em 2021.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pelo Lance!.

Gustavo é vinculado ao Al-Ahli e está emprestado ao Dubai United, da segunda divisão nacional, onde fez seis jogos. Na temporada passada, ele atuou por empréstimo no Al Ittihad, com um gol e cinco assistências em 25 partidas.

A última vez que o meia esteve em campo foi em 23 de novembro. Ele não jogou os confrontos de dezembro.

Carreira de Gustavo, alvo do Coritiba

Com passagem na base do Ceará, Gustavo terminou a formação no Sport e estreou profissionalmente em 2020, com 18 anos. Na mesma temporada, foi convocado para amistosos com o Brasil Sub-20.

No ano seguinte, o meia se firmou no time principal. Ele fez dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo titular em 29.

Em janeiro de 2022, Gustavo foi vendido ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2,2 milhões de euros (R$ 14,1 milhões, na cotação da época). Pela equipe árabe, disputou 27 jogos, marcou quatro gols e conquistou dois títulos nacionais.

Na sequência, foi emprestado ao Al-Ittihad por uma temporada e meia, com um gol e uma assistência em 39 confrontos. Atualmente, está no Dubai United, do técnico italiano Andrea Pirlo.

O contrato de Gustavo com o Al-Ahli vai até junho de 2027.

Reforços do Coritiba

Além de encaminhar a vinda de Gustavo, o Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.

