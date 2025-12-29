Coritiba encaminha contratação de meia ex-Sport
Gustavo, 23 anos, está nos Emirados Árabes Unidos
O Coritiba encaminhou a contratação do meia Gustavo, ex-Sport, no início desta semana. O jogador de 23 anos está no futebol dos Emirados Árabes Unidos.
A diretoria alviverde avançou na negociação nos últimos dias e deve conseguir o empréstimo do atleta por um ano. O meio-campista é uma indicação do executivo de futebol Jorge Andrade, que trabalhou com ele no Leão da Ilha em 2021.
A informação foi publicada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pelo Lance!.
Gustavo é vinculado ao Al-Ahli e está emprestado ao Dubai United, da segunda divisão nacional, onde fez seis jogos. Na temporada passada, ele atuou por empréstimo no Al Ittihad, com um gol e cinco assistências em 25 partidas.
A última vez que o meia esteve em campo foi em 23 de novembro. Ele não jogou os confrontos de dezembro.
Carreira de Gustavo, alvo do Coritiba
Com passagem na base do Ceará, Gustavo terminou a formação no Sport e estreou profissionalmente em 2020, com 18 anos. Na mesma temporada, foi convocado para amistosos com o Brasil Sub-20.
No ano seguinte, o meia se firmou no time principal. Ele fez dois gols e deu quatro assistências em 40 partidas, sendo titular em 29.
Em janeiro de 2022, Gustavo foi vendido ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2,2 milhões de euros (R$ 14,1 milhões, na cotação da época). Pela equipe árabe, disputou 27 jogos, marcou quatro gols e conquistou dois títulos nacionais.
Na sequência, foi emprestado ao Al-Ittihad por uma temporada e meia, com um gol e uma assistência em 39 confrontos. Atualmente, está no Dubai United, do técnico italiano Andrea Pirlo.
O contrato de Gustavo com o Al-Ahli vai até junho de 2027.
Reforços do Coritiba
Além de encaminhar a vinda de Gustavo, o Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.
