Na mira do Internacional, zagueiro encaminha rescisão no México

Com a iminente saída de Vitão para o Flamengo e de olho em Léo Duarte, o Internacional tem monitorado zagueiros no mercado. E, na sua mira, o zagueiro Matheus Dória está encaminhando rescisão como Atlas, do México, movimento que pode abrir caminho para um retorno ao futebol brasileiro. Além do Colorado, seu nome apareceu também no Morumbis, já que ele teria sido oferecido ao São Paulo.

A informação inicial sobre o interesse alvirrubro, divulgada pelo jornalista identificado Lucas Collar, foi apurada pelo Lance!, que traz alguns outros detalhes.

Zagueiro encaminha rescisão

Pelo que ficou sabendo a reportagem nos bastidores do Beira-Rio, a direção gaúcha acompanha de perto a situação de Dória no Atlas. O defensor estaria negociando sua saída do clube mexicano. Os Zorros já trabalham com a liberação do zagueiro, mas pretende manter uma parte dos direitos econômicos do jogador de 31 anos.

O Inter, contudo, só deve confirmar uma proposta oficial ao zagueiro após a concretização da venda de Vitão ao Flamengo. Existe otimismo entre as partes envolvidas. Pelo apurado, o estafe do jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Beira-Rio.

Trajetória inclui Europa e destaque no México

Nascido em São Gonçalo (RJ) e revelado pelo Botafogo, Dória ganhou projeção nacional antes de se transferir para o Olympique de Marselha, da França, em 2014. No ano seguinte, retornou ao Brasil por empréstimo para defender o São Paulo.

Em 2015, foi emprestado outra vez, agora ao Granada-ESP, onde atuou na temporada 2015-2016. Voltou a ser cedido em 2018, ao turco Yeni Malatyaspor. No mesmo ano foi vendido ao Santos Laguna, iniciando sua temporada de sete anos no México. Depois de seis anos, acabou negociado como o Atlas, onde atuou 49 vezes.

Uma possível rescisão é vista como um ponto-chave para destravar o retorno de Dória ao Brasil. Caso a saída do Atlas seja confirmada nos próximos dias, o Inter tende a acelerar os movimentos e transformar o interesse em proposta oficial, tornando o defensor um forte candidato a reforçar o sistema defensivo do clube.