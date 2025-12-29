menu hamburguer
Futebol Nacional

Zagueiro do Internacional é esperado para exames no Flamengo

Vitão acertou contrato com o Flamengo e deve se apresentar na próxima madrugada

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Pedro Werneck
Porto Alegre (RS)
Dia 29/12/2025
14:17
Atualizado há 1 minutos
Vitão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)
Passado o impasse, o zagueiro Vitão do Internacional é esperado no Rio de Janeiro para exames no Flamengo. O Lance! apurou que o camisa 4 colorado é aguardado na madrugada desta terça-feira (30). O defensor está de férias em Maragogi, no Litoral de Alagoas, e deve deixar a família no local, fazer os testes e voltar para os últimos dias de férias. O atleta retorna ao Rio no dia 12 de janeiro para assinar contrato e se apresentar para a próxima temporada.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O defensor tinha contrato com o Alvirrubro até 31 de dezembro de 2026 e deixa o Beira-Rio após uma longa negociação que envolveu Cruzeiro e a equipe carioca.

Vitão é esperado para exames

Os clubes carioca e gaúcho fecharam acordo pela venda de Vitão na sexta (26). O Fla ofereceu cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

Até o domingo (28), no entanto, os cartolas do Flamengo e os representantes do camisa 4 do Inter não haviam chegado a um denominador comum. Nesta segunda (29), foi batido o martelo. De acordo com o jornalista identificado Alexandre Ernst, o futuro diretor executivo do Inter, Fabinho Soldado, teve envolvimento no acerto.

Cruzeiro retirou

Antes de fechar com o Rubro Negro, Vitão estava apalavrado com o Cruzeiro, tendo, inclusive conversado com o técnico Tite sobre o seu aproveitamento. Pelo que soube a reportagem, a direção da equipe mineira ficou furiosa com a colorada. É que os gaúchos ficaram de dar uma resposta sobre o negócio até quinta (25), o que não aconteceu.

Vendo um provável "leilão", os cartolas do Trem Azul retiraram a proposta da mesa um dia depois de sair a informação de que Flamengo e Inter estavam avançando.

Vitão, zagueiro do Internacional
Vitão em partida contra o Atletico-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

