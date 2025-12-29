Vasco anuncia renovação com Puma Rodríguez; veja detalhes

O Vasco anunciou nesta segunda-feira (29) a renovação de contrato do lateral Puma Rodríguez. O uruguaio, que tinha vínculo válido até 31 de dezembro, firmou acordo até dezembro de 2027, podendo ser prorrogado ainda por mais uma temporada.

Contratado junto ao Nacional, de Montevidéu, em 2023, Puma Rodríguez já disputou 124 partidas pelo Vasco. No período, ele soma oito gols e sete assistências pelo cruzmaltino.

Titular da seleção uruguaia, Puma Rodríguez chegou a despertar o interesse de outros clubes, mas estava apalavrado para renovar com o Vasco há uma semana. O lateral-direito se destacou especialmente na reta final da temporada, quando precisou ser improvisado no lado esquerdo após a lesão de Lucas Piton. E saiu-se bem, sendo inclusive elogiado pelo técnico Fernando Diniz.

Após renovar com Puma Rodríguez, Vasco tenta contratar colombiano

Além de renovar com Puma Rodríguez, o Vasco tenta encaminhar nesta segunda-feira a contratação do colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey, do México.

Rojas é visto como uma opção para reforçar o elenco ao longo do ano, sem investimento imediato elevado, dentro da atual política financeira do clube. A negociação que o clube tenta costurar é de empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

Destro, Johan Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.

Vale lembrar que a janela de transferências abre em 5 de janeiro, e irá se estender até 3 de março.

