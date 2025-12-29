O Coritiba renovou o empréstimo do volante Bernardo nesta segunda-feira (29). O jogador de 23 anos ficará no Brusque por mais um ano.

Bernardo tem vínculo com o Coxa até o final de 2027. O novo acordo com o Quadricolor vai até o fim da Série C do ano que vem.

Neste ano, o meio-campista marcou um gol em 15 partidas, sendo titular em 10, com a camisa do Brusque. Antes, ele tinha jogado o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, com sete jogos disputados.

Já na temporada passada, o volante jogou apenas em seis oportunidades, todas na Série B, pelo Coxa. Em 2023, Bernardo também foi emprestado e atuou 13 vezes, todas vindo do banco de reservas, pelo Guarani, na Segundona.

Bernardo no Coritiba

Criado e revelado no Alto da Glória, Bernardo está no Coritiba desde 2013 e conquistou a Copa do Brasil Sub-20 em 2021. No mesmo ano, ele estreou profissionalmente com a camisa alviverde.

No time profissional, o volante soma 34 partidas. O ano com mais jogos foi em 2022, quando entrou em campo 22 vezes, sendo 19 na Série A.

Bernardo não teve sequência no time principal do Coritiba. Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Gazeta Press

Emprestados do Coritiba

Além de Bernardo para o Brusque, o Coritiba já definiu outros três empréstimos: goleiro Rafael William (Azuriz), zagueiro Márcio Silva (Botafogo-PB) e o volante Matheus Bianqui (Novorizontino). O lateral-esquerdo Jamerson tem permanência encaminhada no Vitória.