O Athletico acertou a venda do lateral-esquerdo Fernando para o Ceará. O jogador de 26 anos não estava nos planos do Furacão para a próxima temporada.

Fernando tinha vínculo com o Furacão até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. Assim, o atleta e a diretoria atleticana optaram por antecipar a saída com compensação financeira.

O Vozão, que caiu para a Série B, desembolsou R$ 1,2 milhão pelo atleta, de acordo com o jornalista Jorge Nicola. O contrato deve ser de três anos.

No Ceará, o lateral chega para suprir as saídas de Matheus Bahia e Nicolas. No Athletico, as alternativas da posição são Esquivel e Léo Derik.

Até aqui, o Vozão confirmou as contratações do lateral-direito Alex Silva e do atacante Juan Alano. A equipe alvinegra trabalha de forma remota e se reapresenta pessoalmente em 2 de janeiro.

Carreira de Fernando, vendido pelo Athletico ao Ceará

Com passagem pela base do Barra-SC, Fernando se profissionalizou pelo Inter de Santa Maria-RS em 2017 e se transferiu para a Chapecoense para terminar a formação. Ele foi emprestado ao São Luiz-RS e Marcílio Dias até se firmar no time catarinense.

Na Chape, em 2022, fez um gol e deu cinco assistências em 48 jogos. O desempenho fez o Athletico pagar R$ 2,5 milhões pela contratação no ano seguinte.

No Furacão, Fernando era titular até lesionar o joelho contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, e ficar afastado por nove meses durante 2023. O lateral retornou em 2024, mas não conseguiu mais ter sequência com a camisa rubro-negra - foram 23 partidas no ano passado e 25 nesta temporada.

Ao todo, pelo Athletico, foram quatro assistências em 64 jogos, com os títulos do Campeonato Paranaense em 2023 e 2024, além do acesso à Série A neste ano.