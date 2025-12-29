O Grêmio encaminhou o empréstimo do lateral-direito João Lucas para o Remo, que subiu para a Série A, nesta segunda-feira (29). O jogador de 27 anos não estava nos planos do Tricolor para a próxima temporada.

A diretoria azulina avançou nas tratativas no final de semana e acerta os últimos detalhes para fechar com o lateral até o fim do Brasileirão. A informação é do jornalista André Hernan.

João Lucas é um dos atletas 'negociáveis' no elenco gremista após a chegada do técnico Luís Castro. Neste ano, ele marcou um gol em 20 jogos, sendo 10 como titular, pelo Tricolor. Ao todo, o lateral fez 1.049 minutos com a camisa do clube, em uma média de 52,4 minutos por partida.

Contratado neste ano, vindo do Santos, João Lucas custou 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões na cotação da época) ao Grêmio. O contrato vai até o final de 2027.

Carreira de João Lucas, do Grêmio

Criado nas bases do Villa Nova-MG e Goiás, João Lucas se profissionalizou em 2019 pelo Bangu. No mesmo ano, se transferiu para o Flamengo e atuou em 19 jogos por duas temporadas.

Depois, foi emprestado ao Cuiabá em 2021, que assinou em definitivo no ano seguinte. No Dourado, ganhou sequência e fez 84 jogos.

O Santos, então, desembolsou R$ 6 milhões para contratar o lateral. No Peixe, deu uma assistência em 30 jogos em 2023 e acabou emprestado ao Juventude no ano passado, quando se destacou com dois gols e sete passes decisivos em 49 partidas. O Grêmio o comprou no começo deste ano.