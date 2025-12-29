Internacional tem pendências para manter jogadores

Enquanto se movimenta no mercado, o Internacional tem pendências para manter pelo menos quatro jogadores. O lateral-direito Alan Benítez, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e o atacante Raykkonen têm seus vínculos encerrando nos próximos dias. A tendência é de permanência do quarteto pelo menos para o começo de temporada. Veja o que o Lance! sabe do cenário.

O calendário de 2026 começa já no final de semana de 10 e 11 de janeiro. Por conta disso, alguns atletas do profissional, como Victor Gabriel e Benítez, já estão trabalhando no grupo que iniciará a disputa do Campeonato Gaúcho.

As pendências de 31 de dezembro

Do quarteto, dois deles têm o contrato terminando nesta quarta-feira (31). Aos 38 anos, Gabriel Mercado já revelou a intenção de continuar no Beira-Rio. Visto como uma liderança positiva dentro do vestiário, a direção também quer a permanência do argentino. O aval do técnico Paulo Pezzolano baterá o martelo.

Alan Benítez também tem seu vínculo se encerrando no último dia do ano. O paraguaio teria negociações para voltar ao Cerro Porteño-PAR, mas se apresentou no sábado (27) junto ao grupo que iniciará a disputa do Gauchão. O movimento indica uma que o lateral pode ficar no Beira-Rio. Pelo menos enquanto não surge uma transferência.

As pendências de 31 de janeiro

Outros dois jogadores têm seus contratos vencendo em 31 de janeiro. A tendência é de manutenção do vínculo de Victor Gabriel e Raykkonen. No caso do zagueiro, o Inter tem preferência para exercer a opção de compra. O valor seria de R$ 3 milhões.

Já o atacante de 17 anos, emprestado pelo Goiás, tem passe estipulado em cerca R$ 1,63 milhão. O Colorado deve conversar com o clube goiano para a compra. Assim como Benítez, o defensor e o centroavante já treinam no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, para disputar o Estadual.