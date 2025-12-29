Portugueses e espanhóis aumentam lista de interessados em Kaiki, do Cruzeiro

Após o recente interesse do Como, da Itália, no lateral-esquerdo Kaiki, outras equipes europeias entraram no grupo de monitoramento do jovem talento do Cruzeiro. Segundo apurou o Lance!, além dos italianos, clubes de Portugal e da Espanha também têm observado o jogador da Raposa.

continua após a publicidade

No caso italiano, representantes do Como já estiveram em Belo Horizonte para acompanhar uma partida de Kaiki pelo Campeonato Brasileiro. Porém, até o momento, não houve nenhuma proposta oficial.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A informação do interesse do Como e das equipes portuguesas foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Anteriormente, Kaiki já despertou interesse de equipes de outras ligas. Alguns clubes da MLS e o Porto, de Portugal, já fizeram sondagens que forçaram o Cruzeiro a renovar o vínculo do Cria da Toca até 2027.

Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kaiki foi destaque do Cruzeiro em 2025

Peça fundamental na temporada do Cruzeiro em 2025, o lateral-esquerdo Kaiki foi destaque em um estudo internacional sobre jogadores com menos de 23 anos. Segundo levantamento produzido pelo CIES Football Observatory, ele foi o segundo melhor jogador de linha entre os atletas na categoria que atuam na Série A.

continua após a publicidade

O estudo realizado em parceria com a Impect, empresa alemã especializada em estatísticas, apontou que apenas Vitor Roque teve um desempenho melhor que o do defensor celeste.

Com base em critérios que medem eficiência e impacto do jogador nos jogos, o levantamento do CIES Football Observatory deu nota 80.8 para o jogador do Cruzeiro, que ficou atrás apenas do atacante palmeirense, que recebeu 81.9.

Kaiki no Cruzeiro

Cria da Toca, o jogador chegou ao Cruzeiro em 2014, aos 11 anos. Depois de se destacar em todas as fases de formação, foi alçado ao profissional da Raposa em 2021. Entretanto, nos primeiros dois anos, não teve muito espaço, recebendo mais oportunidades em 2023.

Ele se tornou reserva imediato de Marlon naquela temporada e em 2024. Neste período, entrou em campo 37 vezes. Porém, o roteiro teve uma grande mudança nesta temporada. Com Fernando Diniz e Wesley Carvalho, ele ganhou um lugar no time titular.

Posteriormente, com a contratação de Leonardo Jardim e a ida de Marlon para o Grêmio, Kaiki cravou definitivamente seu lugar entre os 11 jogadores principais da Raposa. Em 2025, ele disputou 56 partidas, com um gol marcado e cinco assistências.