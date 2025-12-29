Vitória confirma compra de Erick junto ao São Paulo

O Vitória anunciou, na tarde desta segunda-feira, a renovação com o atacante Erick, de 28 anos. O atleta pertencia ao São Paulo e estava emprestado ao Rubro-Negro, que confirmou sua permanência em Salvador por mais três anos.

Emprestado pelo São Paulo no início do ano, Erick reestreou pelo Vitória em março, na derrota do time para o Juventude, pela primeira rodada do Brasileirão. Desde então, ele alternou entre a titularidade e a reserva até conseguir se firmar no time a partir da chegada de Fábio Carille, que o consolidou no onze inicial do Rubro-Negro, status que ele manteve até o fim da temporada.

Erick, inclusive, marcou gols importantes para a permanência do Vitória na elite e teve papel tático fundamental na equipe de Jair Ventura. O camisa 33 ficou conhecido pela sua chapada precisa, recurso que ele utilizou para balançar as redes contra Atlético-MG e Palmeiras. Não à toa, o clube fez questão de afirmar nas redes sociais que "o dono da chapada mais gostosa do Brasil é rubro-negro".

Erick em ação contra o Defensa y Justicia pela Sul-Americana; Vitória anuncia contratação do atacante junto ao São Paulo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A carreira de Erick

Revelado pelo Náutico, Erick ainda teve uma passagem pelo Braga (POR) antes de chegar ao Vitória em 2018, ano do rebaixamento do clube para a Série B. Ele ficou até 2019, quando foi transferido para o Gil Vicente (POR). O atacante ainda rodou por Náutico, Ceará e São Paulo antes de voltar a Salvador nesta temporada. Foram 38 jogos pelo Leão em 2025, com três gols e oito assistências.

