Cruzeiro abre conversas por Chico da Costa, ex-Mirassol; saiba detalhes

Em meio às negociações por Gerson e a defesa de Kaio Jorge, o Cruzeiro mira um novo nome para o ataque. A pedido de Tite, o clube abriu conversas pelo atacante Chico da Costa, ex-Mirassol que pertence ao Cerro Porteño.

O Lance! apurou que as negociações estão em estágio inicial. Recentemente, os mineiros entraram em contato com o staff do jogador e com o clube paraguaio, e realizaram reunião que contou com as presenças do vice-presidente de futebol Pedro Junio e o diretor esportivo Joaquim Pinto.

Tite e Joaquim Pinto (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Recentemente, o atleta passou pelo Mirassol, mas teve uma saída conturbada. A equipe paulista desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum e não conseguiu manter o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño do empréstimo.

Chico da Costa foi contratado pela equipe do Paraguai no meio de 2024. Na época, o clube investiu cerca de 1.46 milhões de euros na negociação com o Bolívar. A informação do interesse do Cruzeiro no jogador foi divulgada inicialmente pelo jornalista paraguaio Pedro Torres, e confirmada pelo Lance!.

Carreira de Chico da Costa

Brasileiro nascido em Taquari-RS, Chico da Costa fez sua carreira profissional em clubes de fora do Brasil. Ainda em solo brasileiro, ele foi revelado pelo Athletico-PR e passou por Inter de Lages, Tombense, São José e Operário-PR.

Posteriormente, longe de sua casa, passou pelos mexicanos Venados, Atlante e Querétaro. De volta à América do Sul, atuou por Sol de América, do Paraguai, Bolívar-BOL e Atlético Nacional, da Colômbia, antes de fechar com o Cerro Porteño.

Nesta temporada, Chico da Costa chegou ao Mirassol por empréstimo até o meio de 2026, mas os paraguaios solicitaram o retorno. A equipe paulista até tentou fazer o atleta ficar, mas não avançou nas tratativas. Pelo clube brasileiro, em meia temporada, marcou seis gols em 20 partidas.