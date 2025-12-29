Fluminense anuncia contratação do zagueiro Jemmes

O Fluminense anunciou na noite desta segunda-feira (29), a contratação do zagueiro Jemmes, de 25 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Mirassol. O novo reforço do Tricolor realixou exames médicos e assinou vínculo até o fim de 2030.

— É um sentimento único, estou muito feliz. Quando a gente é criança sonha em jogar em um gigante do futebol brasileiro como é o Fluminense. Então, quando estava em negociações eu fiquei feliz demais e torci muito para dar certo. É um sonho para mim, eu queria muito e graças a Deus hoje estou aqui — disse o novo zagueiro do Fluminense.

Jemmes se apresentou no CT Carlos Castilho e também visitou o Museu Fluminense, na sede das Laranjeiras. O defensor, que recebeu outras sondagens da Série A, chega cercado de expectativas.

— Espero poder representar a torcida da melhor maneira possível. Não vejo a hora de estar com todo mundo no Maracanã. Estou ansioso demais para entrar em campo logo e defender o Fluminense — concluiu Jemmes.

Jemmes é o novo zagueiro do Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Negociação entre Jemmes e Fluminense

O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

Jemmes foi um dos principais nomes da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão, encerrada com a quarta colocação. Titular absoluto, o zagueiro participou de 37 das 38 partidas da competição, o que aumentou sua valorização ao longo do ano. O clube paulista, inclusive, havia adquirido recentemente parte dos direitos do atleta após período de empréstimo.

Jemmes se destacou pela qualidade técnica, bom aproveitamento em passes curtos e longos e presença física na defesa. Atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga e terminou a temporada como um dos pilares do sistema defensivo da equipe do interior paulista.

