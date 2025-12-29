menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Oficial: Flamengo renova com Filipe Luís até o fim de 2027

Acordo foi confirmado pelo clube no início desta segunda-feira (29)

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/12/2025
08:03
Atualizado há 1 minutos
Filipe Luís emocionado com o título do Flamengo na Libertadores
imagem cameraFilipe Luís seguirá à frente do Flamengo pelas próximas duas temporadas (Foto: Connie France/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo anunciou no início da manhã desta segunda-feira (29) a renovação com o técnico Filipe Luís. O contrato do treinador encerraria na próxima quarta-feira (31) e vinha passando por negociação difícil para ser renovado. Ao longo do domingo, as arestas foram aparadas e o técnico campeão do Brasileiro e da Libertadores agora ficará até dezembro de 2027.

— O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo) —, declarou José Boto, diretor executivo de futebol do clube, em nota divulgada pelo rubro-negro.

A renovação do contrato foi negociada pelo agente de Filipe Luís, Jorge Mendes. A duração do vínculo estava definida já há alguns dias, mas o salário do técnico e da comissão se tornaram um entrave. No sábado (27), houve quem apontasse que o impasse havia chegado ao limite e que o técnico estava na iminência de deixar o clube.

Jorge Mendes estava em Dubai para receber um prêmio por ter sido apontado como o melhor agente do mundo pelo Globe Soccer Awards 2025. A viagem, bem como a diferença de fuso horário, também interferiam no desfecho. Nesta segunda-feira, contudo, o Flamengo anunciou oficialmente que Filipe Luís seguiria como treinador da equipe principal.

"A renovação simboliza a continuidade de uma história de longa data entre Filipe Luís e o Flamengo. Rubro-negro desde a infância, o treinador construiu uma relação afetiva profunda com o clube, que se fortaleceu dentro de campo, quando defendeu o Manto como jogador, e segue agora à beira do gramado, liderando a equipe durante um dos períodos mais vitoriosos de sua história", ressaltou o clube.

Novo vínculo de Filipe Luís vai até o fim de 2027 (Foto: Divulgação / Flamengo)
