Internacional recebe aval para trazer zagueiro da Turquia

Se preparando para a saída de Vitão e com Matheus Dória, do Atlas-MEX, na mira, o Internacional recebeu aval para trazer Léo Duarte da Turquia. O técnico Paulo Pezzolano aprovou a possível ida do defensor do Basaksehir-TUR para o Beira-Rio. O interesse pelo jogador foi noticiado pelo jornalista turco Ekrem Konur e confirmada pelo Lance! às vésperas do Natal.

O Inter corre contra o tempo para montar o elenco para a temporada 2026. O elenco se apresenta no próximo dia 3 e o Campeonato Brasileiro começa no dia 28. A largada do Gauchão, que inicia nos dias 10 e 11, será disputado por uma equipe mista, com oito profissionais e 17 garotos da base.

Inter recebe aval para trazer zagueiro

De acordo com o que ouviu a reportagem nos bastidores colorados, a direção estaria otimista com a contração do zagueiro de 29 anos. Principalmente depois do ok dado pela comissão técnico de Pezzolano. O problema é que o contrato com o Basaksehir termina em junho deste ano.

A partir de 1º de janeiro, ele já pode assinar pré-contrato, mas uma saída antes do término do vínculo teria que ser negociada com os turcos. O Alvirrubro acredita que a partir da posse de Fabinho Soldado como diretor executivo, em janeiro, será possível avanças nas conversas sobre a liberação de Léo Duarte.

A carreira de Léo Duarte

Campeão Brasileiro e da Libertadores com o Rubro Negro em 2019, o zagueiro jogou no Milan-ITA de 2019 a 2022. Desde então, está na equipe de Istambul. Outro dificultador para o Inter é a concorrência. Pelo que levantou o Lance!, Fluminense, Vasco e Corinthians estão na briga.

A carreira

2025-2026 – Basaksehir-TUR – 16 jogos 2024-2025 – Basaksehir-TUR – 41 jogos, dois gols 2023-2024 – Basaksehir-TUR – 31 jogos 2022-2023 – Basaksehir-TUR – 45 jogos 2021-2022 – Basaksehir-TUR – 33 jogos 2020-2021 – Basaksehir-TUR – 23 jogos 2020-2021 – Milan-ITA – 1 jogo 2019-2020 – Milan-ITA – 6 jogos 2019 – Flamengo – 28 jogos