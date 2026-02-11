Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio
- Matéria
- Mais Notícias
Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Prime Video (Streaming). Clique aqui para assistir no Prime Video.
Relacionadas
Ficha do jogo
O Inter chega para o confronto ainda sem ter vencido na competição. Ao todo, a equipe soma uma derrota, na estreia diante do Athletico, e um empate contra o Flamengo, e ocupa a 16ª colocação, uma posição à frente do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
O Palmeiras, por sua vez, vive cenário oposto e ainda não foi derrotado no Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira aparece na vice-liderança, com quatro pontos. Na estreia, empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG. Na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1, na primeira partida como mandante.
Ficha Técnica
🏆INTERNACIONAL x PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 3ª RODADA
📍Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📑Data: Quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Prime Video
🗣️Arbitragem: David de Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (PR)
📱VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Escalações:
INTERNACIONAL (Técnico: Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel; Vitinho, Ronaldo, Paulinho Paula, Bernabei; Alan Patrick, Carbonero e Rafael Borré.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🍀Aposte na vitória do Palmeiras contra o Internacional no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias