imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Internacional x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 11/02/2026
10:47
Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12) (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraInternacional e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12) (Foto: Arte Lance!)
Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Prime Video (Streaming). Clique aqui para assistir no Prime Video.

Ficha do jogo

Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
BRASILEIRÃO
3ª RODADA
Data e Hora
12 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro
David de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (PR)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir

O Inter chega para o confronto ainda sem ter vencido na competição. Ao todo, a equipe soma uma derrota, na estreia diante do Athletico, e um empate contra o Flamengo, e ocupa a 16ª colocação, uma posição à frente do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O Palmeiras, por sua vez, vive cenário oposto e ainda não foi derrotado no Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira aparece na vice-liderança, com quatro pontos. Na estreia, empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG. Na sequência, goleou o Vitória por 5 a 1, na primeira partida como mandante.

Ficha Técnica

🏆INTERNACIONAL x PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 3ª RODADA

📍Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
📑Data: Quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Prime Video
🗣️Arbitragem: David de Oliveira Lacerda (ES)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (PR)
📱VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Internacional x Palmeira - Campeonato Brasileiro 2025 - Felipe Anderson (P) e Bernabei (I) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Partida entre Internacional e Palmeiras, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Escalações:

INTERNACIONAL (Técnico: Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel; Vitinho, Ronaldo, Paulinho Paula, Bernabei; Alan Patrick, Carbonero e Rafael Borré.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira) 
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

