Botafogo negocia contratação de Hulk, do Atlético-MG
Representantes mantêm contato por transferência desde o início de dezembro; há concorrência
O Botafogo segue ativo na janela de transferências e negocia a contratação do experiente atacante Hulk, de 39 anos, do Atlético-MG. A negociação é considerada difícil devido aos valores iniciais apresentados pelo estafe do jogador.
As conversas entre representantes de ambos os lados acontecem desde o início de dezembro. Houve o sinal verde por parte do atacante, mas as cifras, no momento, estão um pouco distantes. Há concorrência no futebol brasileiro.
Hulk tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026, podendo assinar sem custos com qualquer outro clube a partir de junho. Esse é um dos pontos que pesam na negociação para tirar o atacante do Galo, onde chegou em 2021 e é considerado ídolo.
Hulk na última temporada
Em 2025, Hulk disputou 61 jogos com a camisa do Atlético-MG, tendo anotado 21 gols e contribuído com oito assistências. O Atlético-MG foi vice da Copa Sul-Americana, conquistou o Campeonato Mineiro, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na 11ª colocação.
Ao todo, nas cinco temporadas com a camisa do Galo, o atacante soma 287 jogos e 135 gols marcados, além de 53 assistências.
Para 2026, o Botafogo tem encaminhada a contratação do atacante uruguaio Lucas Villalba e outras negociações em curso, como com Ferraresi, do São Paulo. A reapresentação do Glorioso para a próxima temporada será no dia 4 de janeiro.
