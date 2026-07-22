logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Após polêmicas, Roland Garros decide dividir parte da receita com os jogadores

A medida representa um passo importante e pressiona outros Grand Slams; entenda

PorVinícius Espirito Santo SpadaJoanna Colaço
São Paulo (SP)
22/07/2026 19:48
Favorite o Lance! no Google
À quadra central de Roland Garros
À quadra central de Roland Garros - (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

A tradicional competição de tênis, o Grand Slam de Roland Garros, que aconteceu entre os dias 18 de maio e 7 de junho, foi cercada por polêmicas fora de quadra envolvendo os jogadores e a organização do torneio. Os tenistas protestaram e questionaram a divisão de lucros do campeonato. Com isso, após as reclamações, o evento decidiu que vai dividir parte da receita com os jogadores.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

De acordo com o jornal britânico "The Gaurdian", o Aberto da França se torna o primeiro torneio do Grand Slam a oferecer aos jogadores uma participação na receita do evento. Inclusive, a organização se compromete a contribuir com valores para a assistência médica dos jogadores, além de proporcionar maior poder de decisão na gestão do torneio.

continua após a publicidade

Dirigentes de Roland Garros já fizeram a proposta ao representante dos jogadores, Larry Scott, em conversas realizadas há duas semanas. Ainda segundo o periódico inglês, as partes seguem em negociação.

Entenda a reclamação por parte dos tenistas

A elite do tênis mundial entrou em conflito com a organização de Roland Garros. Em um comunicado conjunto antes do evento, um grupo de 20 jogadores, liderado pelas estrelas Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, denunciou a má distribuição das receitas do Grand Slam francês. O documento exigia que a participação dos atletas nos lucros subisse para 22%, além de cobrar melhorias urgentes em pensões e assistência médica, expondo uma crise de governança a poucas semanas do início do torneio.

continua após a publicidade

Os tenistas também se recusaram a conceder entrevistas exclusivas aos detentores dos direitos de transmissão do torneio. A estratégia foi desenvolvida após os atletas estudarem o regulamento da competição e concluírem que não estarão sujeitos a multas ou punições ao conceder entrevistas de forma rápida.

Os jogadores escolheram limitar as entrevistas a 15 minutos para simbolizar que os torneios do Grand Slam destinam aproximadamente 15% de suas receitas à premiação. A premiação total de Roland Garros será de 61,7 milhões de euros neste ano, equivalente a aproximadamente 360 ​​milhões de reais.

continua após a publicidade

O descompasso com as premiações e outras exigências

O apelo dos tenistas surgiu após a organização de Roland Garros anunciar, no mês passado, que a premiação do torneio aumentaria em cerca de 10% em relação ao ano anterior. O aumento é inferior aos 20% registrados na última edição do US Open.

Roland Garros gerou 395 milhões de euros (2,31 bilhões de reais) em receita em 2025, segundo a imprensa internacional. O valor representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A premiação aumentou apenas 5,4%, reduzindo a participação dos jogadores para 14,3%.

continua após a publicidade

Além disso, a pauta de reivindicações não se restringiu ao aspecto financeiro, elencando necessidades importantes como:

  • Assistência Médica: Melhorias no suporte fisioterápico e hospitalar.
  • Seguridade: Revisão dos planos de pensão para ex-atletas.
  • Calendário: Participação ativa nas decisões sobre as datas do circuito.

Outros Abertos de tênis também sofrem pressão?

A proposta oferecida pela organização de Roland Garros também coloca pressão no próximo Grand Slam, o US Open. Com apuração do tabloide britânico "The Guardian", o evento americano está sob tensão especial, pois teve mais tempo para chegar a um acordo com os jogadores. O torneio ocorrerá entre os dias 25 de agosto e 14 de setembro.

Alexander Zverev beija o troféu de Roland Garros-2026
Alexander Zverev beija o troféu de Roland Garros-2026 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Estádio cheio para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

Lance! Negócios

Buscas sobre Copa do Mundo batem recorde e Seleção Brasileira cresce; entenda

Há 1 dia
Taça e bola da final da Champions League 25/26.

Lance! Negócios

Champions League terá jogos transmitidos de graça; entenda

Há 1 dia
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha

Flamengo

Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme

Há 1 dia
Rodri com o troféu de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026.

Lance! Negócios

Melhor jogador da Copa fica de fora da lista dos atletas mais valiosos do Mundial

Há 2 dias
João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa

Flamengo

Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

Há 2 dias
Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026

Espanha fatura premiação milionária com o título da Copa do Mundo

Há 2 dias
Mais LANCE!
Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras

Camisa do Pelé leiloada pelo valor milionário

Camisa de Pelé atinge recorde e se torna a peça mais cara do Rei do Futebol

Kylian Mbappé (lado esquerdo) e Harry Kane (lado direito), durante partida da Copa do Mundo.

França e Inglaterra fazem duelo mais caro da Copa; veja valores

Lionel Messi, atuando pela Argentina (lado esquerdo) e Lamine Yamal, durante a Copa do Mundo com a Espanha (lado direito).

Messi x Yamal: o duelo de milhões nos bastidores da final da Copa

Messi comemora vitória da Argentina sobre a Inglaterra e classificação à final da Copa do Mundo

Patrocinar uma seleção ou um jogador: qual estratégia rende mais às marcas?

França e Inglaterra se enfrentam na disputa de terceiro lugar

Disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo tem premiação? Veja regra

Mbappé e Vini Jr. atuando com a camisa do Real Madrid na temporada 25/26.

Real Madrid e PSG terão partidas transmitidas de graça; veja onde assistir

Messi e Mbappé estão empatados na artilharia com oito gols (Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP - CHARLY TRIBALLEAU / AFP).

Em duelos da semifinal da Copa, Messi e Mbappé são os jogadores mais buscados; entenda

Leila Pereira veste conjunto social rosa durante evento, com escudo do Palmeiras projetado ao fundo

Palmeiras bate meio bilhão em receitas, mas segue abaixo da meta

Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha, saindo de campo correndo durante o intervalo na partida contra o Paraguai, que eliminou os alemães na Copa do Mundo.

Copa do Mundo chega à reta final com 32% dos técnicos de saída; entenda

Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

Inglaterra domina ranking de maiores salários das semifinais da Copa; Messi fica fora

Vozinha, goleiro de Cabo Verde, após a eliminação para a Argentina na Copa do Mundo.

Camisa de Vozinha é leiloada por valor superior à de Neuer e Alisson; entenda

Bola da final da Copa do Mundo

Fifa vai vender pedaços do gramado da final da Copa; veja preço e como comprar