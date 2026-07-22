Após polêmicas, Roland Garros decide dividir parte da receita com os jogadores A medida representa um passo importante e pressiona outros Grand Slams; entenda

A tradicional competição de tênis, o Grand Slam de Roland Garros, que aconteceu entre os dias 18 de maio e 7 de junho, foi cercada por polêmicas fora de quadra envolvendo os jogadores e a organização do torneio. Os tenistas protestaram e questionaram a divisão de lucros do campeonato. Com isso, após as reclamações, o evento decidiu que vai dividir parte da receita com os jogadores.

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De acordo com o jornal britânico "The Gaurdian", o Aberto da França se torna o primeiro torneio do Grand Slam a oferecer aos jogadores uma participação na receita do evento. Inclusive, a organização se compromete a contribuir com valores para a assistência médica dos jogadores, além de proporcionar maior poder de decisão na gestão do torneio.

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Dirigentes de Roland Garros já fizeram a proposta ao representante dos jogadores, Larry Scott, em conversas realizadas há duas semanas. Ainda segundo o periódico inglês, as partes seguem em negociação.

Entenda a reclamação por parte dos tenistas

A elite do tênis mundial entrou em conflito com a organização de Roland Garros. Em um comunicado conjunto antes do evento, um grupo de 20 jogadores, liderado pelas estrelas Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, denunciou a má distribuição das receitas do Grand Slam francês. O documento exigia que a participação dos atletas nos lucros subisse para 22%, além de cobrar melhorias urgentes em pensões e assistência médica, expondo uma crise de governança a poucas semanas do início do torneio.

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Os tenistas também se recusaram a conceder entrevistas exclusivas aos detentores dos direitos de transmissão do torneio. A estratégia foi desenvolvida após os atletas estudarem o regulamento da competição e concluírem que não estarão sujeitos a multas ou punições ao conceder entrevistas de forma rápida.

Os jogadores escolheram limitar as entrevistas a 15 minutos para simbolizar que os torneios do Grand Slam destinam aproximadamente 15% de suas receitas à premiação. A premiação total de Roland Garros será de 61,7 milhões de euros neste ano, equivalente a aproximadamente 360 ​​milhões de reais.

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O descompasso com as premiações e outras exigências

O apelo dos tenistas surgiu após a organização de Roland Garros anunciar, no mês passado, que a premiação do torneio aumentaria em cerca de 10% em relação ao ano anterior. O aumento é inferior aos 20% registrados na última edição do US Open.

Roland Garros gerou 395 milhões de euros (2,31 bilhões de reais) em receita em 2025, segundo a imprensa internacional. O valor representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A premiação aumentou apenas 5,4%, reduzindo a participação dos jogadores para 14,3%.

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Além disso, a pauta de reivindicações não se restringiu ao aspecto financeiro, elencando necessidades importantes como:

Assistência Médica: Melhorias no suporte fisioterápico e hospitalar.

Melhorias no suporte fisioterápico e hospitalar. Seguridade: Revisão dos planos de pensão para ex-atletas.

Revisão dos planos de pensão para ex-atletas. Calendário: Participação ativa nas decisões sobre as datas do circuito.

Outros Abertos de tênis também sofrem pressão?

A proposta oferecida pela organização de Roland Garros também coloca pressão no próximo Grand Slam, o US Open. Com apuração do tabloide britânico "The Guardian", o evento americano está sob tensão especial, pois teve mais tempo para chegar a um acordo com os jogadores. O torneio ocorrerá entre os dias 25 de agosto e 14 de setembro.

Alexander Zverev beija o troféu de Roland Garros-2026 (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

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