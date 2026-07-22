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Após treino com João Fonseca, rival busca pôr fim à pior fase da carreira

Última vitória de Cameron Norrie foi em abril, em Madri

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:43
Atualizado há 1 minutos
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Cameron Norrie e João Fonseca durante treino na Yes Tennis
Cameron Norrie e João Fonseca durante treino na Yes Tennis (Foto: Reprodução)

Ao contrário de muitos outros esportes, no tênis é rotina rivais treinarem juntos. Pois, na terça-feira (21), no Rio de Janeiro, João Fonseca (28º do mundo) teve como parceiro de treino Cameron Norrie, ex-top 8 e atual 39º. Aos 30 anos, o número 2 da Grã-Bretanha, que é profissional desde 2017, vive a pior sequência da carreira, com seis derrotas seguidas em torneios ATP.

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Foi em abril a última vitória do tenista britânico, então 23º do mundo, na temporada: 7/5 e 7/6 diante do argentino Thiago Tirante (75º) na terceira rodada do Masters 1000 de Madri. Na rodada seguinte, nas oitavas de final, Norrie foi superado pelo campeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, por 6/2 e 7/5.

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No torneio seguinte, o britânico ainda subiu no ranking (19º), mas caiu na estreia de Roma, com sabor de revanche para Tirante (69º). Dali em diante, Norrie teve como algozes o argentino Mariano Navone (42º0 no ATP 250 de Genebra, o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo (71º), em Roland Garros, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (22º), no ATP 500 do Queen's Club, de Londres, e o americano Michael Zheng (144º), em Wimbledon.

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- Obrigado, Rio, você é demais - escreveu o britânico, em Português, nas redes sociais, ao postar fotos e vídeos de sua mais recente passagem pela Cidade Maravilhosa.

O número 2 britânico voltou ao Rio para a disputa da primeira edição do UTS, no Maracanãzinho, que não conta pontos para o ranking da ATP. O treino com João Fonseca aconteceu na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, onde o carioca, de 19 anos, se prepara para os torneios do circuito mundial.

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João Fonseca e parceiro de treino voltam em Montreal

Há três anos, no Rio Open, Norrie venceu o quinto e mais recente título da carreira. Na ocasião, ele derrotou ninguém menos do que Carlos Alcaraz na decisão, de virada, por 5/7, 6/4 e 7/5. Foi uma das três vitórias do britânico sobre o tenista espanhol, em nove confrontos.

Além do troféu no Jockey Club, o ex-top 8 foi campeão em Los Cabos e no Masters 1000 de Indian Wells (ambos em 2021), além de Delray Beach e Lyon (os dois em 2022).

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A partir do dia 2, começa, no Masters 1000 de Montreal, o próximo torneio com João Fonseca e Norrie.

Cameron Norrie durante treino físico na Yes Tennis
Cameron Norrie durante treino físico na Yes Tennis

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