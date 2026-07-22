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João Fonseca encerra temporada de Grand Slams no US Open

Brasileiro foi confirmado no torneio de simples masculino e pode ser cabeça de chave

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 08:39
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca ao lado do técnico Guilherme Teixeira em um dos intervalos da partida contra Moutet no UTS Rio
João Fonseca no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

Número 1 do Brasil e 28 do mundo, João Fonseca está confirmado na disputa da chave de simples masculina do US Open, o último Grand Slam de 2026. A competição acontece entre os dias 23 de agosto e 13 de setembro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

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Caso se mantenha no top 32 do ranking da ATP, o brasileiro será cabeça de chave do torneio de quadra rápida. O jovem de 19 anos ainda terá pela frente o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e o Masters 1000 de Cincinnati, também nos Estados Unidos, antes do US Open.

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Ao lado de Fonseca, estão inscritos os principais tenistas da atualidade, como Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, que fará seu retorno às quadras após três meses de recuperação de uma lesão no punho direito.

O brasileiro tem como melhor desempenho no US Open uma segunda rodada, no ano passado. Na ocasião, foi derrotado pelo tcheco Tomas Machac, então número 22 do mundo, por 3 sets a 0.

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João Fonseca bate um forehand na partida contra o francês Moutet no UTS Rio
João Fonseca em ação contra Corentin Moutet no UTS Rio (Foto: Divulgação/UTS)

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João Fonseca retomou temporada de quadra dura no Brasil

A preparação para a sequência da temporada de quadra rápida começou no UTS Rio, no Maracanãzinho. Em casa, João Fonseca participou do campeonato de exibição e somou duas vitórias em três partidas, ficando de fora do final four.

Apesar de não valer pontos no ranking, o torneio rendeu uma ótima premiação em dinheiro para Fonseca, sétimo colocado. O brasileiro levou para casa US$ 119.600 (R$ 610 mil), sua quarta maior recompensa financeira no ano.

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