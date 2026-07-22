Derrota de freguês francês beneficia João Fonseca no ranking
Arthur Rinderknech foi superado em torneio na Áustria
Das 16 vitórias de João Fonseca em 28 jogos de ATP na temporada, seu maior freguês, até aqui, atende pelo nome de Arthur Rinderknech. Pois o francês, que havia passado o brasileiro na última atualização do ranking, na segunda-feira, se despediu, um dia depois, nas oitavas de final do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. Com isso, o carioca, de 19 anos, atual 28º do mundo, vai recuperando o 27º posto.
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O algoz da vez do tenista da França, terceiro cabeça de chave no torneio austríaco, foi o argentino Sebastian Baez (56º), que venceu por 7/6, 2/6 e 6/4.
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Único a ser derrotado duas vezes por João Fonseca até aqui em 2026, Rinderknech cruzou o caminho do brasileiro em abril. E foi superado na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo e nas oitavas do ATP 500 de Munique, na Alemanha.
Algoz também ajuda João Fonseca
Nessa semana, com a derrota de Rinderknech, apenas um tenista ainda poderia passar o número 1 do Brasil: Alejandro Tabilo, seu algoz na estreia do ATP 250 de Buenos Aires. O chileno, atual 30º do mundo, no entanto, que precisaria vencer o ATP 250 de Estoril, em Portugal, caiu nas oitavas de final.
O número 1 do Chile caiu diante do convidado local Tiago Torres, apenas o 427º, por duplo 6/4.
O número 1 do Brasil só retorna às competições no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, que começa no dia 2.
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