No último domingo (26), Rafael Jodar, o jovem espanhol de 19 anos levou a melhor no "duelo de prodígios" contra o brasileiro João Fonseca, vencendo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 4/6 e 6/1. Enquanto a frustração tomou conta de Fonseca, que chegou a quebrar uma raquete ao sofrer o break decisivo no terceiro set, Jodar celebrou uma marca histórica: em seus primeiros 25 jogos de nível ATP no saibro, ele sofreu apenas oito derrotas.

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O aproveitamento do espanhol supera o início de gigantes como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Nenhum deles ostentava números tão dominantes após as primeiras 25 de partidas na elite.

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Ascensão meteórica e mira no Top 30

A decolagem de Jodar no ranking mundial é impressionante. O tenista, que começou o ano fora do Top 150 e figurava além da centésima posição no início de março, agora ocupa o 34º lugar no live ranking. Com a desistência de Carlos Alcaraz por lesão, Jodar precisa de apenas mais uma vitória para garantir o status de cabeça de chave em Roma e Roland Garros, evitando confrontos contra os principais favoritos nas rodadas iniciais.

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Caso alcance as semifinais no Masters 1000 de Madri, o espanhol entrará oficialmente no Top 30, ultrapassando inclusive João Fonseca, que encerra sua participação no torneio como o atual 29º do mundo.

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João Fonseca e Rafael Jodar pelo Masters 1000 de Madri 2026 (Foto: Reprodução/X)

De Marraquexe ao topo da elite

O sucesso recente de Jodar não é por acaso. No dia 5 de abril, ele conquistou seu primeiro título de nível ATP no 250 de Marrakech, superando o argentino Marco Trungelliti. A excelente fase teve continuidade na semana passada, quando o jovem alcançou a semifinal do ATP 500 de Barcelona, saltando da 89ª para a 55ª posição em tempo recorde.

Com um início de temporada que inclui o vice-campeonato no Challenger de Camberra e a classificação para a segunda rodada do Australian Open após furar o qualifying, Rafael Jodar consolida-se como a nova grande ameaça do circuito mundial.

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