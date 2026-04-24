Alcaraz desiste de Roland Garros e dá adeus à defesa do título

O espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, anunciou nesta sexta (24) que está fora do Masters 1000 de Roma e do torneio de Roland Garros. Após exames médicos detalhados, o tenista de 22 anos confirmou a necessidade de interromper as atividades para tratar uma lesão no punho, abdicando da defesa dos seus títulos em solo italiano e francês.

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Tradução: "Após os resultados dos testes realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participar em Roma e Roland Garros, à espera de avaliar a evolução para decidir quando voltaremos às pistas. É um momento complicado para mim, mas tenho certeza de que sairemos mais fortes disso".

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Cautela e proteção

A decisão foi comunicada através das redes sociais, colocando um fim prematuro à temporada europeia de terra batida do atleta. O problema físico, que já havia forçado sua desistência em Barcelona, após uma vitória na estreia contra Otto Virtanen, e em Madri, mostrou-se mais severo do que as expectativas iniciais.

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Atualmente, o espanhol utiliza uma tala de proteção que limita seus movimentos e impede os treinamentos. O foco total agora é o repouso absoluto, visando evitar o agravamento do quadro clínico.

Impacto no ranking mundial

Apesar do balde de água fria para os fãs, a situação de Alcaraz no ranking da ATP é confortável. Embora tenha sido ultrapassado por Jannik Sinner na briga pelo topo devido à ausência em Madri, o espanhol sustenta uma vantagem de 7.705 pontos sobre o alemão Alexander Zverev (3º colocado). Essa "gordura" na pontuação garante a manutenção da vice-liderança mundial, mesmo sem entrar em quadra nas próximas semanas.

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Espanhol Carlos Alcaraz reage após a final do Masters 1000 de Monte Carlo contra Jannik Sinner, na França. (Foto: Valery Hache/AFP)

O fim de uma hegemonia em Paris

A ausência de "Carlitos" em Roland Garros encerra uma sequência histórica. Bicampeão em Paris, o espanhol protagonizou momentos épicos no saibro francês:

2025: Em uma final inesquecível de 5 horas e 31 minutos, a decisão mais longa da história do torneio, Alcaraz operou uma virada monumental contra Sinner após estar perdendo por 2 sets a 0.

Em uma final inesquecível de 5 horas e 31 minutos, a decisão mais longa da história do torneio, Alcaraz operou uma virada monumental contra Sinner após estar perdendo por 2 sets a 0. 2024: Conquistou seu primeiro título no saibro parisiense ao bater Alexander Zverev em uma batalha de cinco sets.

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