A trajetória de João Fonseca no ATP 500 de Munique chegou ao fim nesta sexta-feira (17). Com apenas uma quebra, o brasileiro foi superado pelo norte-americano Ben Shelton, atual número 6 do ranking mundial, por 2 sets a 1, nas quartas de final do torneio alemão. As parciais foram de 6/3, 3/6 e 6/3.

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Classificado para as semifinais, Shelton aguarda o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov (39º) ou o qualifier sérvio Alex Molcan (166º). O jogo está agendado para acontecer, na quadra central, logo após o confronto de João e Ben.

Como foi o jogo?

No primeiro set, Ben Shelton foi mais eficiente nos momentos decisivos. O norte-americano confirmou seus games de saque com segurança e aproveitou a única oportunidade de quebra que teve na parcial.

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Apesar do equilíbrio nas trocas e do placar apertado durante boa parte do set, João Fonseca não conseguiu transformar a pressão sobre o serviço adversário em quebra. Com essa vantagem mínima, Shelton administrou o jogo com solidez e fechou em 6/3, após 36 minutos.

O segundo set teve um roteiro semelhante, mas com os papéis invertidos. João voltou mais firme, principalmente no saque, e passou a incomodar mais nas devoluções. A postura mais agressiva rendeu ao brasileiro a quebra solitária da parcial, suficiente para colocar vantagem no placar.

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A partir daí, ele mostrou consistência para confirmar seus games sem sustos e não deu brechas para Shelton reagir. Assim, repetindo o placar do set anterior, Fonseca fechou em 6/3, em 40 minutos.

No terceiro set, Ben Shelton voltou a ser mais eficiente nos momentos decisivos e encontrou a quebra no sexto game, após um início equilibrado. Até então, os tenistas confirmavam seus serviços, com Fonseca conseguindo alongar alguns games, mas sem converter a pressão em vantagem.

Quando enfim surgiu a oportunidade, o norte-americano foi preciso para abrir vantagem e assumiu o controle da parcial. Seguro no saque, administrou a dianteira sem dar chances de reação e fechou o set em 6/3, em 32 minutos.

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Momento positivo para João Fonseca

Essa foi a primeira vez na carreira que João Fonseca alcança duas quartas de final consecutivas. Na última quinta-feira (9), o tenista de 19 anos atingiu um feito inédito e chegou nessa fase no Masters 1000 de Monte Carlo, perdendo uma batalha de três sets para o número 3 do mundo, Alexander Zverev.

Alexander Zverev (esquerda) e João Fonseca (direita) pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Reprodução/Masters 1000 de Monte Carlo)

Campeão do ATP 500 da Basileia, em outubro, o carioca alcançou as quartas de final de um ATP 500 no saibro, pela primeira vez, no Rio Open de 2024. Naquela mesma semana, João venceu suas duas primerias partidas de ATP na carreira, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin.

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