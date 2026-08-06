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João Fonseca joga exibição no US Open com freguês americano

Brasileiro é confirmado em evento com Learner Tien no dia 27

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 14:53
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João Fonseca na exibição com o argentino Juan Martin Del Potro no US Open (Reprodução)
João Fonseca na exibição com o argentino Juan Martin Del Potro no US Open de 2025 (Reprodução)

Quarto e último Grand Slam da temporada, o US Open costuma promover exibições dias antes do início da chave principal. E João Fonseca, que jogou uma dupla com o argentino Juan Martin Del Potro, em 2025, foi novamente anunciado em uma das atrações da Arthur Ashe Stadium, a quadra central, dessa vez junto com o anfitrião Learner Tien (19º do mundo, de 20 anos), no próximo dia 27, no 'Stars of The Open'.

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O número 1 do Brasil, que completa 20 anos no próximo dia 21, derrotou o rival americano nas três vezes que se enfrentaram enquanto profissionais, a mais recente na estreia do Masters 1000 de Miami de 2025. Quatro meses antes, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira superou Tien duas vezes na campanha vitoriosa do Next Gen Finals, na Arábia Saudita. Em 2023, foi com uma vitória sobre o oponente que o carioca venceu o US Open juvenil.

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Se Thien e João foram anunciados nesta quinta, junto com a anfitriã Iva Jovic e a filipina Alexandra Eala, a exibição americana tinha confirmado outros quatro nomes. São eles os americanos Amanda Anisimova e Alex Michelsen , além da ucraniana Marta Kostyuk .

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Nesta sexta, o número 1 do Brasil volta a desafiar o norueguês Casper Ruud, dessa vez pela terceira rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Antes do US Open, o brasileiro ainda joga o Masters de Cincinnati, que começa na próxima quinta-feira (13).

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