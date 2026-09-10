Guga Kuerten 50 anos: Larri Passos relembra como conheceu o 'filho'
Técnico cumpriu a promessa feita a Aldo Kuerten, que faleceu em 1985, de treinar o pupilo
O ídolo Guga Kuerten, que completa 50 anos nesta quinta-feira (10), teve um encontro fundamental para o sucesso da carreira muito antes de sonhar em ser profissional. Foi aos oito anos, quando conheceu Larri Passos, com quem formou a mais vitoriosa parceria da história do tênis brasileiro. Anos depois, o treinador virou um segundo pai para o pupilo, após o falecimento de Aldo Kuerten. Com exclusividade ao Lance!, o treinador gaúcho relembrou histórias com o tricampeão de Roland Garros.
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O patriarca da família Kuerten foi vítima de um ataque cardíaco, em 1985, aos 41 anos, quando trabalhava como árbitro em um torneio juvenil de tênis.
- Quando penso no pai dele, sempre aparece aquela alegria. Nos torneios, sempre via aquele cara barbudo, e eu com quatro, cinco, às vezes seis jogadores. O Aldo era um cara muito inteligente, ficou uma amizade bacana, houve uma união entre a gente - recorda Larri.
Passos trabalhava para a Federação Gaúcha, quando conheceu o pai de Guga, em 1981. Pouco tempo depois, o filho do meio de Aldo e Alice Kuerten foi apresentado àquele com o qual brilharia tanto nas quadras pelo mundo afora.
21 anos do @institutogugakuerten: mais de 100 mil pessoas beneficiadas!!!! Valeuuu equipe!!! #vamoooooo pic.twitter.com/ZINMxAUKoW— Gustavo Kuerten (@gugakuerten) August 17, 2021
De brasília amarela para conhecer o pupilo
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- O Aldo estava precisando de um treinador para trabalhar em um clube, e eu tinha um que eu gostava muito, o Paulo Rosa. Eu o coloquei na minha brasília amarela e o Aldo, esperto, marcou um churrasco, tocou violão, foi uma apresentação para aquela família bonita. Foi aí que conheci o Guga, pequenininho, um pitoquinho.
Larri conta que o patriarca da família Kuerten adorava assistir aos treinos. E foi em um deles, em seu último ano de vida, em Itajaí, que o marido de dona Alice fez o pedido para o amigo trabalhar com Guga. Rafael, o primogênito da família, também estava presente.
Parabéns e obrigado a todos os mestres!!! #comprometimento #gratidao #diadoprofessor pic.twitter.com/UcQn6C0jZp— Gustavo Kuerten (@gugakuerten) October 15, 2020
- Ele sabia que não ia me negar a trabalhar com o filho dele, sem dúvida nenhuma. E cumpri minha promessa. Em 1990, a gente começou essa parceria bacana, o Guga tinha 14 anos.
Foi ao lado de seu segundo pai que o ídolo brasileiro venceu todos os seus 20 títulos de simples como profissional, com destaque para o tricampeonato de Roland Garros, em 1997, 2000 e 2001 e a Masters Cup de Lisboa, há quase 26 anos. Essa conquista na capital portuguesa levou o catarinense ao topo do ranking mundial, por onde ficou por 43 semanas. Larri abre o sorriso ao contar como era o convívio com o pupilo mais famoso:
- Nunca tive momentos de estresse trabalhando com o Guga. Porque ele dizia: você decide. Era uma energia muito boa, uma convivência familiar. Uma ligação forte entre eu e ele, que todo mundo me chamava como o segundo pai dele. Na realidade, me tornei e ele me considerou como pai. Minha responsabilidade com ele triplicou com o pedido de Aldo. Aí se tornou uma relação bem forte.
Churrasqueiro nos aniversários de Guga
Do início da parceria, em 1990, até o precoce final da carreira do ídolo, em maio de 2008, devido a uma lesão no quadril, não faltaram ótimas lembranças. E, como reza uma das tradição gaúchas, Larri tinha um hábito nos aniversários do 'filho':
- Ele convidava os amigos, eu colocava o avental de churrasqueiro. Aí começava às três da tarde, eu ia à casa dele, pegava a picanha, a costela, montava toda a estrutura. Quando ele voltava do surfe com os amigos à noite, eu servia um por um. Foram momentos incríveis, de alegria.
Recado ao aniversariante
Na entrevista ao Lance!, Larri também enviou os parabéns ao aniversariante desta quinta:
- Agora, aos 50, está chegando à fase adulta, juízo. O bom de chegar aos 50 é que faltam 30 para os 80. Curte essa adolescência. Um beijão, Guga. Te amo sempre. Para mim, tu é o eterno cavalo. Vamos!
Bellucci exalta o ex-número 1 do mundo
Segundo melhor tenista da história do Brasil, atrás apenas do aniversariante desta quinta-feira, tendo alcançado a 21ª colocação do ranking mundial, Thomaz Bellucci também participou da homenagem do Lance! a Guga. No vídeo abaixo, o ex-tenista paulista, que também foi treinado por Larri, falou da inspiração no tricampeão de Roland Garros:
- Eu era muito novo quando ele começou a conquistar todos os títulos, virar número 1. O Guga mostrou para todos nós que era possível um brasileiro chegar lá e competir entre os melhores do mundo. Depois tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, conviver um pouco. A gente jogou uma Copa Davis juntos em 2008 e me recordo que ele me deu alguns conselhos que levei para o resto da carreira. Mais do que ele conquistou dentro de quadra, seu maior legado foi sempre a pessoa que foi e que é, com todo o seu carisma, referência e alegria.
Thiago Monteiro é grato ao tricampeão de Roland Garros
Ex-61 do mundo e ex-número 1 do Brasil, o cearense Thiago Monteiro é um dos que nutrem enorme gratidão ao tricampeão de Roland Garros.
- O Guga é fundamental na minha carreira, principalmente nos primeiros passos. Eu jogava futebol e o boom do segundo título em Roland Garros me influenciou a ter os contatos iniciais com o esporte. Na transição para o profissional, de Fortaleza para Balneário Camboriú, foi muito grande a influência do Guga e da família. Por muitos anos eles foram meus agentes.
Em fevereiro de 2026, durante o Rio Open, Monteiro ao Lance! contou que Guga e Larri foram fundamentais para que ele não levasse adiante a ideia de desistir da carreira, quando dava os primeiros passos como profisisonal. O tenista cearense guarda inúmeras ótimas lembranças com o aniversariante.
- Um momento que resume muito a simplicidade e a humildade desse grande atleta e pessoa aconteceu após um dos dias de treinos. O meu acabou mais tarde e a condução que me levaria já tinha ido embora. Peguei carona com o Guga. Entrei no carro dele, todo tímido, ele me disse: e aí, que música você gosta, coloca o que quiser, você que manda. Eu, com meus 15 anos, não sabia como reagir, foi algo que ficou marcado. Ele sempre me tratou muito bem, fizemos vários treinos muitos, compartilhou muitas experiências que me ajudaram demais.
Em 2019, Monteiro e Guga participaram de uma emocionante homenagem a Larri, na quadra central do Rio Open. Na ocasião, o treinador, que meses antes superou um câncer de próstata, foi às lágrimas com a solenidade.
O carisma, a espontaneidade e simplicidade, entre outras virtudes, do novo cinquentão conquistou não só os companheiros de profissão. O relacionamento com os árbitros também foi marcante. Ao Lance!, o ex-árbitro Carlos Bernardes, um dos mais importantes da história, também parabenizou o ilustre aniversariante:
- Fiquei muito contente por esse convite para homenagear essa pessoa tão especial. Espero que você, sua família e amigos aproveitem muito bem esse dia. Foi um prazer ter participado desse período do tênis, e também fora das quadras, que estivemos juntos ao redor do mundo. Um abração aqui da Itália, feliz aniversário, Guga!
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