Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração para João Fonseca em Montreal No torneio na Califórnia, em março, brasileiro alcançou as oitavas de final

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Até aqui, aos 19 anos, João Fonseca soma 15 vitórias em 28 jogos de Masters 1000 na carreira. Quando entrar em quadra nesta quarta, para a estreia em Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo tem a manter ou até aumentar seu bom aproveitamento, no piso rápido, nesse nível de torneio na temporada.

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A competição no Canadá será a terceira de Masters 1000, na quadra rápida, em 2026. No primeiro, em março, em Indian Wells, João Fonseca fez sua melhor campanha nesse cenário: oitavas de final, com direito a uma vitória sobre um top 20 (o russo Karen Khachanov, então 16º) e outro top 30 (o americano Tommy Paul (24º, naquela semana, por 2 sets a 0), além do belga Raphael Collignon (77º na estreia).

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Após as três vitórias acima, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez uma grande exibição, mas parou, nas oitavas de final, diante de ninguém menos do que o italiano Jannik Sinner, em dois tiebreaks. O então vice-líder do ranking, que conquistou não só aquele título, como todos os outros quatro Masters na temporada. Nessa inédita partida contra o atual número 1 do mundo, o carioca, de 19 anos, chegou a ter três set points no primeiro tiebreak.

Sinner elogiou João Fonseca

Sinner, após a partida, fez questão de elogiar o jogo apresentado pelo adversário, que foi quem esteve mais perto de lhe tirar um set naquela semana. O italiano venceu o torneio com seis vitórias por 2 a 0:

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— Senti que era uma partida importante, com pontos decisivos. Encontrei boas soluções, mas foi um jogo muito difícil, o qual eu estava ansioso para jogar. Ele é um jogador de altíssima qualidade, então estou muito feliz por ter conseguido a vitória.

Jannik Sinner vs João Fonseca, Indian Wells 2026.



The first meeting between two players everyone will be talking about.pic.twitter.com/iBngKoGxkw https://t.co/2UVDFuI8yW — Tennis Performances (@TENPerformances) July 21, 2026

Duas semanas depois, no segundo Masters 1000 na quadra rápida no ano, em Miami, o número 1 do Brasil teve pela frente outro desafio inédito na carreira. Daquela vez, na segunda rodada, contra o espanhol Carlos Alcaraz, que venceu por duplo 6/4, sem dar tantas chances ao tenista carioca.

Mais do que as quatro vitórias em seis jogos em torneios desse nível e no piso rápido na temporada, o brasileiro guardou ótimas lições das derrotas para Sinner e Alcaraz. Recentemente, João Fonseca disse que essas partidas e o revés para o alemão Alexander Zverev, nas quartas de Monte Carlo, no saibro (sua melhor campanha em torneios desse porte), o ajudaram a conquistar, na terceira rodada de Roland Garros, a maior vitória da carreira até aqui: por 3 sets a 2, de virada, contra o sérvio Novak Djokovic.

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- Acho que foi um dos fatores ter compartilhado a quadra com esses caras, ver o nível e a pressão de jogar contra eles, para conseguir ganhar do Djokovic. Foi uma experiência sensacional para ver minhas fraquezas e qualidades - reconheceu o 27º do mundo.

Em Montreal, o brasileiro não terá a chance de reencontrar Sinner, Alcaraz ou Djokovic, que estão fora da disputa. Zverev, por sua vez, só poderá voltar a cruzar o caminho numa eventual semifinal.

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Até lá, obviamente, João Fonseca terá grandes desafios pela frente. E mais uma oportunidade de brilhar em um Masters 1000. Se repetir as boas atuações de Indian Wells, o brasileiro poderá, quem sabe, ir além das oitavas alcançadas no torneio na Califórnia.

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