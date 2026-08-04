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Loio no Lance! vê Indian Wells como inspiração para João Fonseca em Montreal

No torneio na Califórnia, em março, brasileiro alcançou as oitavas de final

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 07:10
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João Fonseca na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells (
João Fonseca na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP )

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Até aqui, aos 19 anos, João Fonseca soma 15 vitórias em 28 jogos de Masters 1000 na carreira. Quando entrar em quadra nesta quarta, para a estreia em Montreal, o número 1 do Brasil e 27 do mundo tem a manter ou até aumentar seu bom aproveitamento, no piso rápido, nesse nível de torneio na temporada.

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A competição no Canadá será a terceira de Masters 1000, na quadra rápida, em 2026. No primeiro, em março, em Indian Wells, João Fonseca fez sua melhor campanha nesse cenário: oitavas de final, com direito a uma vitória sobre um top 20 (o russo Karen Khachanov, então 16º) e outro top 30 (o americano Tommy Paul (24º, naquela semana, por 2 sets a 0), além do belga Raphael Collignon (77º na estreia).

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Após as três vitórias acima, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira fez uma grande exibição, mas parou, nas oitavas de final, diante de ninguém menos do que o italiano Jannik Sinner, em dois tiebreaks. O então vice-líder do ranking, que conquistou não só aquele título, como todos os outros quatro Masters na temporada. Nessa inédita partida contra o atual número 1 do mundo, o carioca, de 19 anos, chegou a ter três set points no primeiro tiebreak.

Sinner elogiou João Fonseca

Sinner, após a partida, fez questão de elogiar o jogo apresentado pelo adversário, que foi quem esteve mais perto de lhe tirar um set naquela semana. O italiano venceu o torneio com seis vitórias por 2 a 0:

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— Senti que era uma partida importante, com pontos decisivos. Encontrei boas soluções, mas foi um jogo muito difícil, o qual eu estava ansioso para jogar. Ele é um jogador de altíssima qualidade, então estou muito feliz por ter conseguido a vitória.

Duas semanas depois, no segundo Masters 1000 na quadra rápida no ano, em Miami, o número 1 do Brasil teve pela frente outro desafio inédito na carreira. Daquela vez, na segunda rodada, contra o espanhol Carlos Alcaraz, que venceu por duplo 6/4, sem dar tantas chances ao tenista carioca.

Mais do que as quatro vitórias em seis jogos em torneios desse nível e no piso rápido na temporada, o brasileiro guardou ótimas lições das derrotas para Sinner e Alcaraz. Recentemente, João Fonseca disse que essas partidas e o revés para o alemão Alexander Zverev, nas quartas de Monte Carlo, no saibro (sua melhor campanha em torneios desse porte), o ajudaram a conquistar, na terceira rodada de Roland Garros, a maior vitória da carreira até aqui: por 3 sets a 2, de virada, contra o sérvio Novak Djokovic.

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- Acho que foi um dos fatores ter compartilhado a quadra com esses caras, ver o nível e a pressão de jogar contra eles, para conseguir ganhar do Djokovic. Foi uma experiência sensacional para ver minhas fraquezas e qualidades - reconheceu o 27º do mundo.

Em Montreal, o brasileiro não terá a chance de reencontrar Sinner, Alcaraz ou Djokovic, que estão fora da disputa. Zverev, por sua vez, só poderá voltar a cruzar o caminho numa eventual semifinal.

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Até lá, obviamente, João Fonseca terá grandes desafios pela frente. E mais uma oportunidade de brilhar em um Masters 1000. Se repetir as boas atuações de Indian Wells, o brasileiro poderá, quem sabe, ir além das oitavas alcançadas no torneio na Califórnia.

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