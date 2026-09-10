Lisboa, 3 de dezembro de 2000. Nesse dia, após a melhor atuação da carreira, Guga Kuerten, com a espontaneidade e simplicidade que sempre marcaram sua trajetória dentro e fora das quadras, homenageou a 'mãe número 1 do mundo'. Em entrevista exclusiva ao Lance!, dona Alice relembrou esse gesto de tanto carinho e outras histórias protagonizadas pelo tricampeão de Roland Garros, que completa 50 anos nesta quinta-feira. Veja o vídeo acima.



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- Ele continua sendo um menino até hoje, com suas travessuras, vontade de brincar e agradar às pessoas. Esse é o nosso Guga. Agradeço a Deus pelos três filhos que tive. Como ele é o aniversariante, só tenho a agradecer as homenagens que ele me fez. Aquela em Lisboa foi uma surpresa incrível, nem acreditei na hora, só depois, vendo os vídeos. Foi algo que marcou muito - conta dona Alice.

No colo da mãe, dona Alice, Guga Kuerten celebra o primeiro aniversário, em 1977

Os gestos de amor à família e ao técnico e mentor, Larri Passos, foram constantes na carreira do único brasileiro a chegar ao topo do ranking mundial nas simples. O treinador se tornou um segundo pai para o tenista catarinense, desde que seu Aldo Kuerten faleceu, vítima de um ataque cardíaco, em 1985, quando trabalhava como árbitro de um torneio juvenil.

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No Dia das Mães de 1988, Guga Kuerten com os irmãos, Guilherme e Rafael, a mãe, Alice, e a avó, Olga (Foto: Arquivo pessoal)

A morte repentina do marido, aos 41 anos, foi um dos enormes desafios que dona Alice enfrentou. Em 2007, aos 28 anos, Guilherme, o filho caçula, que tinha paralisia cerebral, faleceu. Há 10 anos, ela e a família se despediram de dona Olga, avó de Guga, aos 94.

Rafael, inspiração para Guga

Parceiro inseparável, o irmão mais velho, Rafael, sempre foi uma inspiração para Guga. E os estudos, garante dona Alice, nunca foram um problema para os filhos.

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Our #TBT of today = recently named ITHF Global Ambassador, the great @gugakuerten! (Tennis Masters Cup, Lisbon 2000) pic.twitter.com/a3gT9LhjFm — International Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) August 18, 2016

- Ele queria sempre ser igual ao Rafa, o modelo dele era o irmão. A gente perguntava uma coisa, e ele respondia: igual ao Rafa. Os dois não brigaram, eles competiam, brincavam. Eles sempre quiseram praticar o esporte, mas sabiam havia algumas regras. Uma delas era estudar, passar de ano e aprender.



Para quem não teve o privilégio de vê-lo jogar, o filho de dona Alice e irmão de Rafael encantou o mundo não só com seu talento, mas, também, pelo carisma, simplicidade e empatia. Qualidades que o pai de Maria Augusta e Luiz Felipe e marido de Mariana Soncini segue cultivando e com as quais não para de cativar os fãs por onde passa.



Mesmo tendo encerrado a carreira, prematuramente, há pouco mais de 18 anos, em maio de 2008, em Roland Garros por conta de uma lesão no quadril direito. Três meses antes, sua despedida do Brasil Open (vídeo abaixo) emocionou a todos os fãs, sem dúvidas.

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- Até hoje quando as pessoas o encontram, pedem autógrafo, foto, ele procura agradar, sabe o quanto é importante. A carreira foi uma coisa que passou, mas, para os outros, parece que foi ontem. E posso dizer que o Guga não mudou em nada, segue com o mesmo temperamento, garra - recorda a matriarca, que não se cansa de rever vídeos do filho famoso em quadra.

Guga e Rafael Kuerten na Astel em 1980 (Foto: Arquivo pessoal)

Meses antes da homenagem marcante à dona Alice em Lisboa, o ídolo brasileiro lançou o Instituto Guga Kuerten, que é presidido pela matriarca. Através dele, a família segue plantando a semente de ajudar o próximo. Uma das ações é a Semana Guga Kuerten, que promove, desde 2009, torneios juvenis e de cadeirantes, na capital catarinense, entre outras iniciativas:





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Em 1979, Guga comemorando o terceiro aniversário (Foto: Arquivo pessoal)

- O sucesso da carreira dele reforça um lema que sempre tive: de ser alguém para alguém. É momento de compartilhar as coisas, por isso criamos o instituto, através dele fazemos muitas ações aos próximos, seja nos projetos, nos atendimentos, quando temos ações emergenciais, em tragédias, desastres naturais. Estamos sempre atentos para ajudar.

21 anos do @institutogugakuerten: mais de 100 mil pessoas beneficiadas!!!! Valeuuu equipe!!! #vamoooooo pic.twitter.com/ZINMxAUKoW — Gustavo Kuerten (@gugakuerten) August 17, 2021

Diversão na infância: subir em árvores com o irmão

Foi na Astel, clube de Florianópolis, que o melhor tenista da história do país começou na modalidade. No mesmo local, os irmãos Kuerten também se divertiam jogando basquete, futsal, boliche e até bocha. E Rafael abre o sorriso ao relembrar momentos da infância.

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20 anos de transformação social através do #esporte e a #educação!!!! Parabéns, @institutogugakuerten!!! 🎂🎉👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ivJCSErRxX — Gustavo Kuerten (@gugakuerten) August 17, 2020

Rafael Kuerten, Zico e Guga no Rio de Janeiro, em 1983 (Foto: Arquivo pessoal)

- Falar sobre o Guga é um sempre prazer muito grande para mim. Desde pequenos já éramos muito ligados e , adorávamos fazer muito esporte, brincadeiras de desafios. Uma delas era subir em árvores ou em pedras, enfim, sempre na natureza, ao ar livre, em Florianópolis . E eu sempre o desafiando. Como sou três anos mais velho, pra mim subir em uma pedra, às vezes, era mais fácil. E ele ficava ali tentando. É uma lembrança muito gostosa que tenho da noss infância - recorda.

Rafael se orgulha do legado que o irmão famoso deixou após uma carreira de tanto sucesso: 20 títulos de simples, com destaque para os três em Roland Garros (em 1997, 2000 e 2001) e a Masters Cup de Lisboa. Essa última ficou eternizada pela homenagem espontânea e tão cheia de carinho à dona Alice.

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- O Guga sempre defendeu a importância da família e isso foi fundamental. Mais do que um campeão, o número 1 do mundo, ele levou esse respeito pelos mais velhos, pela avó, pela mãe, irmãos, treinador. Então esse é seu principal legado: a simplicidde, humildade, respeito, que a gente usa muito até hoje, com filhos e a Escola Guga.

Guga e Rafael Kuerten em competição na década de 1980 (Arquivo pessoal)

Para o irmão do ídolo do tênis nacional, as vitórias sobre os americanos Andre Agassi, na decisão, e Pete Sampras, na semifinal, ambas em Lisboa, foram as mais marcantes (entre as 358 como profissional). Mas, muitas conquistas nas quadras à parte, Rafa é só felicidade sobre o que o parceiro de toda a vida conquistou fora delas:

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- Sou muito feliz pela felicidade dele hoje, porque não se prendeu ao circuito, aos títulos. Ali foi um momento das nossas vidas, e hoje é outro, com os filhos, em família. É tempo de ensinar, de passar para os outros que o caminho existe, e você pode ser vencedor. É para isso que a gente está aqui: para primeiro vencer e depois compartilhar para que outros vençam também.



Parabéns, Guga!

Os irmãos Rafael e Guga Kuerten (Foto: Reprodução)





