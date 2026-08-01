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Ex-número 3 do mundo a um passo de reencontrar João Fonseca

Principal favorito, grego Stefanos Tsitsipas fura o quali do Masters 1000 de Montreal

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 22:33
Atualizado há 0 minutos
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O grego Stefanos Tsitsipas na derrota para o australiano Alex De Minaur em Washington
O grego Stefanos Tsitsipas na derrota para o australiano Alex De Minaur em Washington (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )

Ex-número 3 do mundo e atual 51º, o experiente Stefanos Tsitsipas, de 27 anos, tem grandes chances de ser o rival de estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Para isso acontecer, bastará ao grego, principal favorito do qualifying, vencer o americano Martin Damm (104º), que também veio do classificatório, na segunda-feira.

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Neste sábado, o tenista da Grécia e o dos EUA venceram, respectivamente, o convidado e anfitrião Keegan Rice (831º, por 6/3 e 6/4) e o português Henrique Rocha (123º, por 6/3 e 7/6), no torneio classificatório. E, na segunda, em horário ainda a ser definido, os dois vão se enfrentar, na chave principal, para ver quem desafia o brasileiro, 22º cabeça de chave, na terça ou quarta-feira.

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Campeão de 13 títulos de ATP, com destaque para três Masters 1000, Tsitsipas viveu o auge da carreira em 2021. Naquela temporada, ganhou o primeiro de seus três troféus em Monte Carlo, no saibro (os outros foram em 2022 e 2024).

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Em julho, o número 1 da Grécia voltou a conquistar um título após 16 meses. A façanha foi no ATP 250 de Gstaad, na Suíça, no saibro. O anterior havia sido no ATP 500 de Dubai, na temporada passada, no piso rápido.

Na atual temporada, Tsitsipas soma 22 vitórias e 16 derrotas. Na terça-feira, ele caiu na estreia do ATP 500 de Washington, para o australiano Alex De Minaur, na quadra rápida. Em Masters, neste ano, o grego tem aproveitamento de 50%, em 10 jogos.

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João Fonseca derrotou Tsitsipas em setembro

Caso confirme o favoritismo na segunda-feira, o tenista grego vai desafiar João Fonseca pela segunda vez. Em setembro do ano passado, mesmo jogando em casa, em Atenas, Tsitsipas, que chegou a abrir 5/3 no set decisivo, foi superado pelo brasileiro por 6/4, 3/6 e 7/5, pela Copa Davis, numa quadra rápida semelhante à de Montreal.

Foi a quarta e mais importante vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em seis jogos no torneio.

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